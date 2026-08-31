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Tera kayıtlı sermaye tavanını 40 milyar liraya taşıma kararı aldı

SPK'nın yükselen sermaye kriterleri sonrası Tera, kayıtlı sermaye tavanını 40 milyar liraya çıkarma ve ödenmiş sermayeyi 4 milyar liraya yükseltme kararı aldı.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 11:55

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EDİTÖR: Berk Doğan

Tera kayıtlı sermaye tavanını 40 milyar liraya taşıma kararı aldı

Tera'dan ölçeği genişleten sermaye hamlesi

Tera yönetimi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) sektöre yönelik sermaye kriterlerini yukarı çekmesinin ardından önemli bir adım attı. Yönetim kurulu, 29 Ağustos tarihinde aldığı kararla şirketin mevcut 40 milyon TLlik kayıtlı sermaye tavanını 40 milyar TL'ye çıkarmak üzere SPK'ya başvuruda bulunma kararı aldı. Bu karar, kayıtlı sermaye tavanında 1000 katlık bir artış anlamına geliyor.

kararın teknik içeriği:

Açıklamaya göre yönetim kurulunun ilk hedefi, esas sözleşmede değişiklik yapmak suretiyle kayıtlı sermaye tavanını 40 milyar TL'ye taşımak ve bunun için SPK'dan uygun görüş almak olacak. Karar, şirkete ileride gerçekleştirilebilecek sermaye artırımları için geniş bir yetki alanı sağlama amacını taşıyor. Yönetim aynı toplantıda ödenmiş sermayeyi de gündemine aldı ve halen 150 milyon TL olan ödenmiş sermayenin 4 milyar TL'ye yükseltilmesine karar verdi; bu, ödenmiş sermayede yaklaşık 26,7 katlık bir artış demek.

neden piyasa tarafından izlendi?:

SPK'nın portföy yönetim şirketlerine yönelik olarak getirdiği yeni sermaye yükümlülükleri döneminde Tera'nın tercih ettiği ölçek, dikkat çekici bulundu. SPK'nın bazı düzenlemelerde örnek olarak gündeme getirdiği 500 milyon TL düzeyiyle kıyaslandığında, Tera'nın belirlediği 40 milyar TLlik tavanın 80 kat daha büyük bir alan açtığı görülüyor. Bu, şirketin yalnızca mevcut düzenlemelere uyum sağlamak için değil, daha geniş çaplı sermaye hareketleri planladığına işaret eden bir sinyal olarak değerlendiriliyor.

Kararın finansal tabloya hemen 40 milyar TL girişi anlamına gelmediği vurgulanıyor; kayıtlı sermaye tavanındaki artış, ileride yapılacak sermaye artırımlarının teknik altyapısını sağlamayı amaçlıyor. Şirketin önümüzdeki dönemde hangi oran ve yöntemlerle sermaye artırımı yapacağı, SPK'nın uygun görüşü ve ortakların onayına bağlı olacak.

Sonuç olarak Tera'nın adımı, SPK çıtasının yükseldiği bir dönemde şirketin kendi büyüklük hedeflerine ilişkin ileriye dönük bir pozisyon alma çabası olarak okunuyor. Yönetim kurulunun aldığı iki yönlü karar; bir yandan esas sözleşme değişikliği yoluyla kayıtlı sermaye tavanını 40 milyar TL'ye çıkarmayı, diğer yandan ödenmiş sermayeyi 4 milyar TL'ye yükseltmeyi hedefliyor. Sürecin ilk aşaması, SPK'dan alınacak uygun görüş ile başlayacak.

SPK’NIN SERMAYE ŞARTLARINI YUKARI ÇEKMESİNİN ARDINDAN TERA’DAN DİKKAT ÇEKEN KARAR GELDİ. ŞİRKET...

SPK’NIN SERMAYE ŞARTLARINI YUKARI ÇEKMESİNİN ARDINDAN TERA’DAN DİKKAT ÇEKEN KARAR GELDİ. ŞİRKET KAYITLI SERMAYE TAVANINI TAM 1000 KAT ARTIRARAK 40 MİLYAR TL’YE ÇIKARMAK İÇİN DÜĞMEYE BASTIĞINI AÇIKLADI. İKİNCİ ADIM İSE ÖDENMİŞ SERMAYENİN 4 MİLYAR TL’YE YÜKSELTİLMESİ OLDU

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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