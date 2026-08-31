Kırsala can suyu: Antalya Büyükşehir 12 bin 300 metre boru ulaştırdı

Antalya Büyükşehir Belediyesi kırsal mahallelerde tarımsal üretimi desteklemek ve suyun verimli kullanımını sağlamak amacıyla toplam 12 bin 300 metre sulama borusu dağıtımı gerçekleştirdi. Yerelden kalkınma hedefiyle yürütülen çalışmalar, üreticilerin altyapı ihtiyaçlarını doğrudan karşılamayı amaçlıyor.

gönderilen mahalleler ve miktarlar:

Tarım Hizmetler Dairesi Başkanı Sertaç Gökhan tarafından aktarıldığına göre ilk partide Alanya ilçesine bağlı Sapadere, Bademağacı, Yaylakonak ve Bıçakçı mahallelerine, Serik ilçesinin Hasdümen ve Konyaaltı ilçesinin Çağlarca mahallelerine toplam 5 bin 900 metre boru teslim edildi. İkinci partide ise Alanya’nın Öteköy, Taşbaşı, Bayır ve Değirmendere, Gündoğmuş’un Çaltı ile Elmalı’nın Gümüşyaka mahallelerine 6 bin 400 metre boru sevkiyatı yapıldı. Böylece söz konusu ilçelerdeki kırsal mahallelere toplam 12 bin 300 metre boru desteği sağlanmış oldu.

amaç ve gelecek planı:

Sertaç Gökhan yapılan desteğin amacını, verimin artması ve sulama suyu ihtiyacının karşılanması olarak özetledi; Kaş’tan Gazipaşa’ya uzanan kapsamda 19 ilçemizde tarımsal altyapıya yönelik çalışmalar yürütüldüğünü belirtti. Ayrıca vahşi sulamaların önüne geçmek için 2026 yılı içinde toplam 100 bin metre boru desteği verilmesinin planlandığı ifade edildi. Belediye çalışmalarının, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir’in talimatları doğrultusunda halkın yaşam kalitesini artırmayı ve altyapı ihtiyaçlarını eksiksiz karşılamayı hedeflediği vurgulandı.

Bu destekler, kırsal alanlarda su tasarrufunu artırarak tarımsal verimliliğe katkı sağlamayı ve üreticilerin uzun vadeli altyapı sorunlarına çözüm üretmeyi amaçlıyor. Sağlanan boru sevkiyatları, yerel üretimin güçlendirilmesi ve su kaynaklarının daha sürdürülebilir kullanımı için atılan somut adımlar arasında yer alıyor.

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, TARIMSAL ÜRETİMİ DESTEKLEYEN PROJELERİYLE ÜRETİCİLERİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDİYOR. BU KAPSAMDA SON OLARAK ALANYA, SERİK, ELMALI, GÜNDOĞMUŞ VE KONYAALTI İLÇELERİNDEKİ KIRSAL MAHALLERE TOPLAM 12 BİN 300 METRE SULAMA BORUSU DESTEĞİ SAĞLANDI.