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Kayseri'de Çetinkaya Mensucat deposunda yangın: can kaybı yok, soruşturma başlatıldı

Kayseri Melikgazi'de Çetinkaya Mensucat'a ait tekstil fabrikasının deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü; can kaybı yok, soruşturma sürüyor.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 15:25

GÜNCELLEME: 04 Eylül 2026 - 15:51

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kayseri'de Çetinkaya Mensucat deposunda yangın: can kaybı yok, soruşturma başlatıldı

Kayseri'de depo yangını:

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, Organize Sanayi Bölgesi 6. Cadde üzerinde faaliyet gösteren Çetinkaya Mensucat isimli tekstil fabrikasının depo bölümünde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

müdahale ve kontrol:

Yangının kısa sürede büyüme göstermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine intikal eden ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

hasar ve soruşturma:

Yangında herhangi bir yaralanma yaşanmazken, fabrikada maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.

KAYSERİ’NİN MELİKGAZİ İLÇESİNDE BİR TEKSTİL FABRİKASININ DEPOSUNDA YANGIN ÇIKTI.

KAYSERİ’NİN MELİKGAZİ İLÇESİNDE BİR TEKSTİL FABRİKASININ DEPOSUNDA YANGIN ÇIKTI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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