Kayseri'de Çetinkaya Mensucat deposunda yangın: can kaybı yok, soruşturma başlatıldı

Kayseri'de depo yangını:
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, Organize Sanayi Bölgesi 6. Cadde üzerinde faaliyet gösteren Çetinkaya Mensucat isimli tekstil fabrikasının depo bölümünde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
müdahale ve kontrol:
Yangının kısa sürede büyüme göstermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine intikal eden ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
hasar ve soruşturma:
Yangında herhangi bir yaralanma yaşanmazken, fabrikada maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.
KAYSERİ’NİN MELİKGAZİ İLÇESİNDE BİR TEKSTİL FABRİKASININ DEPOSUNDA YANGIN ÇIKTI.
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış
Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!