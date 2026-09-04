Kayseri'de Çetinkaya Mensucat deposunda yangın: can kaybı yok, soruşturma başlatıldı

Kayseri'de depo yangını:

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, Organize Sanayi Bölgesi 6. Cadde üzerinde faaliyet gösteren Çetinkaya Mensucat isimli tekstil fabrikasının depo bölümünde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

müdahale ve kontrol:

Yangının kısa sürede büyüme göstermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine intikal eden ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

hasar ve soruşturma:

Yangında herhangi bir yaralanma yaşanmazken, fabrikada maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.

KAYSERİ’NİN MELİKGAZİ İLÇESİNDE BİR TEKSTİL FABRİKASININ DEPOSUNDA YANGIN ÇIKTI.