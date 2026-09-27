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Kayseri'de ulaşım için üst düzey istişare: belediye ile TCDD yetkilileri buluştu

Kayseri Büyükşehir Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, TCDD Genel Müdürü Veysi Kurt ve heyetiyle Kayseri’nin ulaşım altyapısını ele aldı; iş birliği ve koordinasyon öne çıktı.

GİRİŞ: 27 Eylül 2026 - 15:57

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Kayseri'de ulaşım için üst düzey istişare: belediye ile TCDD yetkilileri buluştu

Kayseri'de ulaşım altyapısına ilişkin üst düzey görüşme

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, TCDD Genel Müdürü Veysi Kurt ve beraberindeki heyeti kabul etti. Toplantıda kentin ulaşım altyapısına ilişkin yapılabilecek çalışmalar değerlendirildi.

Katılımcılar ve görüşmenin akışı:

Görüşmede TCDD Genel Müdürü Veysi Kurt, Kayseri Gar Müdürü Doğan Duruduygu ve ilgili bürokratlar hazır bulundu. Başkan Büyükkılıç'a, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcısı Ufuk Sekmen ve İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Ali Süslü de eşlik etti.

Değerlendirme ve iş birliği vurgusu:

Taraflar, Kayseri'nin ulaşım altyapısının geliştirilmesine yönelik çalışma alanlarını ve koordinasyon gereksinimlerini istişare etti. Büyükkılıç, nazik ziyaretleri ve kente gösterilen yakın ilgi dolayısıyla Veysi Kurt'a teşekkür ederek çalışmalarında kolaylık diledi.

Görüşme, kurumlar arası diyalog ve iş birliğinin önemine vurgu yapılarak tamamlandı.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. MEMDUH BÜYÜKKILIÇ; TCDD GENEL MÜDÜRÜ VEYSİ KURT VE...

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. MEMDUH BÜYÜKKILIÇ; TCDD GENEL MÜDÜRÜ VEYSİ KURT VE BERABERİNDEKİ HEYETLE BİR ARAYA GELEREK KAYSERİ’NİN ULAŞIM ALTYAPISINA İLİŞKİN YAPILABİLECEK ÇALIŞMALARI DEĞERLENDİRDİ.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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