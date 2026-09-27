Aydın Şehir Hastanesi acil servisinde hizmet değerlendirmesi

Prof. Dr. Özlem Özbağçıvan, Aydın Şehir Hastanesi bünyesindeki Acil Serviste görev yapan pratisyen hekimler ile bir araya gelerek servis hizmetlerinin işleyişi ve sunumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Toplantıda ele alınan konular:

Yöneticilerin de katıldığı görüşmede, Acil Serviste yürütülen sağlık hizmetlerinin mevcut durumu ayrıntılı biçimde ele alındı. Toplantıda hizmet sunumuna ilişkin uygulamalar, çalışma süreçleri ve hasta bakım akışları üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu.

Katılımcılar, servis içi koordinasyon, hasta yönlendirme ve hizmet kalitesinin sürekliliği gibi başlıklarda değerlendirmeler yaparak uygulamadaki güçlü ve iyileştirilmesi gereken alanları paylaştı.

Başhekimden teşekkür ve değerlendirme:

Prof. Dr. Özlem Özbağçıvan, Acil Serviste görev yapan pratisyen hekimlerin özverili çalışmalarına vurgu yaparak katkılarından dolayı teşekkür etti ve görevlerinde başarılar diledi.

Toplantı, Acil Servis hizmetlerinin işleyişine ilişkin değerlendirmelerin tamamlanmasının ardından sona erdi. Görüşmeye hastane yöneticilerinin katılımı, sürecin kurum içi koordinasyonla ele alındığını gösterdi.

AYDIN ŞEHİR HASTANESİ BAŞHEKİMİ PROF. DR. ÖZLEM ÖZBAĞÇIVAN, ACİL SERVİSTE GÖREV YAPAN PRATİSYEN HEKİMLERLE BİR ARAYA GELEREK SERVİS HİZMETLERİNİN İŞLEYİŞİ VE SUNUMUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELERDE BULUNDU.