Kayseri’nin yeşil hedefi: millet bahçesi Green Flag tesciline hazırlanıyor

Kayseri'de Green Flag değerlendirmesinde son aşama:

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kentin önemli yeşil alanlarından biri olan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nin uluslararası Green Flag değerlendirmesinde son aşamaya geldiğini açıkladı. Parkın 1 milyon 260 bin metrekare büyüklüğe sahip olduğu ve bu ölçekte kent yaşamına önemli bir katkı sunduğu vurgulandı.

Büyükkılıç, kentte çevre ve yeşil alan yatırımlarının sürdüğünü belirterek, Millet Bahçesi için başvurulan değerlendirme sürecinin Kayseri’nin yeşil alan yönetimini uluslararası standartlarla buluşturma hedefinin bir parçası olduğunu söyledi.

Değerlendirmenin kapsamı:

İngiltere merkezli bağımsız çevre kuruluşu Keep Britain Tidy tarafından görevlendirilen değerlendirme heyeti, Millet Bahçesi’nde kapsamlı incelemeler gerçekleştirdi. Heyetin odaklandığı alanlar arasında parkın sunduğu imkânlar, yeşil alan düzenlemeleri ve kullanım alanlarının işlevselliği yer aldı. Yetkililer, bu kriterlerin Park’ın sürdürülebilir yönetim ve kullanıcı memnuniyeti açısından belirleyici olduğunu aktardı.

Kayseri'nin yeşil vizyonu ve belediye hedefleri:

Büyükşehir yönetimi, kentin yeşil alan kapasitesini nitelik ve standart bakımından daha ileri taşımak amacıyla çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. Başkan Büyükkılıç, Millet Bahçesi’nin Green Flag ile tescillenmesini hedeflediklerini ifade ederek, vatandaşların daha nitelikli, erişilebilir ve sürdürülebilir yeşil alanlardan yararlanabilmesi için projelerin devam edeceğini kaydetti.

Yetkililer, uluslararası değerlendirme sürecinin kaydedilecek sonuca bakılmaksızın Kayseri’nin yeşil alan yönetiminde bir referans oluşturacağını ve kent yaşamındaki kaliteyi artırma yönündeki çabaları güçlendireceğini belirtti. Belediye, kent genelinde yeşil alanların artırılması ve mevcut alanların niteliğinin geliştirilmesine yönelik çalışmaları sürdürmeye devam edecek.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. MEMDUH BÜYÜKKILIÇ, 1 MİLYON 260 BİN METREKARELİK ALANIYLA KENTİN ÖNEMLİ YEŞİL ALANLARINDAN BİRİ OLAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN MİLLET BAHÇESİ’NİN ULUSLARARASI "GREEN FLAG" DEĞERLENDİRMESİNDE SON AŞAMAYA GELİNDİĞİNİ AÇIKLADI.