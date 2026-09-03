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Keban'da işçileri taşıyan minibüs uçuruma yuvarlandı, kurtarma çalışmaları sürüyor

Elazığ'ın Keban ilçesinde balık şirketinin minibüsü işçileriyle uçuruma yuvarlandı; sağlık, jandarma, itfaiye, UMKE ve AFAD ekipleri bölgeye sevk edildi.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 18:26

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Keban'da işçileri taşıyan minibüs uçuruma yuvarlandı, kurtarma çalışmaları sürüyor

Kaza bölgesinde ilk bilgiler

Edinilen bilgiye göre, Elazığ'ın Keban ilçesinde bir balık şirketine ait minibüs, içinde işçiler bulunurken uçuruma yuvarlandı. Olayda çok sayıda işçi yaralandı ve olay yerine çok sayıda ekip yönlendirildi.

Müdahale ekipleri olay yerinde:

Kaza haberinin ulaşmasının ardından sağlık, jandarma, itfaiye, UMKE ve AFAD ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaparken, yaralıların nakli için sağlık ekipleri koordineli biçimde çalışıyor.

Çalışmaların seyri:

Bölgede arama-kurtarma ve müdahale çalışmaları sürüyor; yetkililer çalışmaların önceliğinin yaralıların güvenli şekilde tahliyesi olduğunu belirtiyor. Olay yerinde güvenlik önlemleri alınırken, ekiplerin ulaşım ve kurtarma operasyonları devam ediyor.

Gelişmelerle ilgili resmi kurumların açıklamaları bekleniyor; güvenlik ve sağlık görevlileri bölgede çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.

KEBAN İLÇESİNDE İŞÇİLERİ TAŞIYAN MİNİBÜS UÇURUMA YUVARLANDI.

KEBAN İLÇESİNDE İŞÇİLERİ TAŞIYAN MİNİBÜS UÇURUMA YUVARLANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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