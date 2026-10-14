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Keçiören'de taksi şoförünün tabancayla vurduğu arkadaşı ağır yaralandı

Keçiören'de taksi şoförü S.M., iddiaya göre kendisiyle alay edildiği için Ersin Keser'e 6 el ateş etti; Keser ağır yaralanıp yoğun bakıma alındı.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 14:44

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Keçiören'de taksi şoförünün tabancayla vurduğu arkadaşı ağır yaralandı

Keçiören'de taksi şoförünün tabancayla vurduğu arkadaşı ağır yaralandı

Ankara'nın Keçiören ilçesi Yükseltepe Mahallesi 1957. Sokak'ta 12 Ekim akşamı meydana gelen olayda, taksi şoförü S.M. (59) ile müşterisi ve arkadaşı Ersin Keser (39) arasında çıkan çatışma sonucunda Keser ağır yaralandı. Olay sonrası firar eden S.M., Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olayın gelişimi:

İddialara göre, uzun süredir hem müşteri hem arkadaş olan dörtlü bir araya gelip alkol aldı. Taksici S.M., kişi başı 200 lira aldığı arkadaşlarını 06 T 6431 plakalı aracıyla sırasıyla evlerine bıraktı. Son kalan kişi olan Keser'i evine getiren S.M., Keser aracın dışına indiği sırada tabancayla 6 el ateş etti. Saldırının ardından kaçan S.M. kısa süre sonra yakalandı.

Keser'e isabet eden mermilerden 4 kurşun çıktığı, çene ile vücudunun çeşitli bölgelerinden yaralandığı; kaburga, karaciğer ve diz kapağına da isabet olduğu belirtildi. Yaralı, geçirdiği operasyonların ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı ve hayati tehlikeyi tam olarak atlatmadığı bildirildi.

Yaralının ilk müdahalesi ve görüntüler:

Vurulan Keser'in saldırı sonrası ilk anlarına ait görüntüler ortaya çıktı. Komşusu Mehmet Öner'in kaydettiği görüntülerde Öner'in, Keser'in bilincini açık tutmak için konuşmaya çalıştığı ve telaşla yaralıyı aracına bindirip hastaneye götürdüğü görülüyor. Öner, olay anını anlatarak: "6 el silah sesi duydum. Dışarıya çıktım, yerde bir kişi vardı. Kardeşim montuyla tampon yapıyordu. Çok kan kaybetmesin diye daha az trafikli bir hastaneye götürdüm. Bilincini açık tutmak ve bunu ona yapanı öğrenmek için konuşturdum, konuşabilecek halde değildi, sadece kendisini vuran kişinin adını söyledi" dedi.

Tanıkların ifadeleri ve tarafların ilişkisi:

Komşuların aktardığına göre taraflar birbirini 10 yılı aşkın süre tanıyordu. Başka bir komşu Eyüp Üner olayın, Keser'in aracın bagajından eşyalarını alırken gerçekleştiğini; saldırganın 6 el ateş ettiğini ve saldırıyı gerçekleştirme gerekçesi olarak "kendisine küfür ettiği" iddiasını sunduğunu belirtti. Üner, Keser'in 5 çocuğu olduğunu ve Ankara Hal'inde balıkçılık işiyle uğraştığını söyledi.

Olayla ilgili adli ve kriminal incelemeler sürüyor. Yetkililer, saldırganın yakalanmasının ardından soruşturmanın derinleştirildiğini bildirdi.

OLAYLA İLGİLİ KONUŞAN KOMŞULARDAN MEHMET ÖNER

OLAYLA İLGİLİ KONUŞAN KOMŞULARDAN MEHMET ÖNER

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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