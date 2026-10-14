Kelkit'te fil otu denemesi: bölgeye uyumu ve hayvancılığa katkısı araştırılıyor

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde deneme amaçlı dikilen fil otu, üniversite ve üreticilerin ortak çalışmasıyla bölge iklimine uyumu açısından izleniyor. Afrika kökenli bu bitkinin yüksek kuru madde verimi, uzun ömürlü olması ve daha az suya ihtiyaç duyması nedeniyle kaba yem açığını azaltabilecek bir alternatif olma potansiyeli üzerinde duruluyor.

çalışmanın kapsamı ve uygulama alanı:

Çalışma, Gümüşhane Üniversitesi öncülüğünde yürütülüyor. Bitkinin çelikleri alınarak Doğan Besi İşletmesi arazisinde dikim yapıldı ve bakım, besleme denemeleri burada gerçekleştiriliyor. Rektör Prof. Dr. Oktay Yıldız hasadı yerinde inceleyerek, bitkilerin bazı örneklerinde boyun 3 metreyi aştığını ve denemenin bir Ar-Ge araştırması olduğunu belirtti. Elde edilen örneklerin hasat sonrası su, lif, nişasta, protein ve şeker içerikleri detaylı laboratuvar analizlerine tabi tutulacak.

verim, dayanıklılık ve yem profilindeki rolü:

Prof. Dr. Halil Yolcu tarafından aktarıldığı üzere fil otu, uygun koşullarda 10 ila 20 yıl canlı kalabiliyor ve bölge koşullarına bağlı olarak yılda 1 ila 3 kez biçilebiliyor. Kuru madde verimi bakımından silajlık mısıra göre yaklaşık iki kat daha yüksek performans gösterebilen bitkiden uygun şartlarda dekara 3 ila 6 ton kuru madde elde edilebiliyor. Ayrıca fil otunun mısıra göre daha az su gerektirmesi, kuraklık riskinin arttığı günümüzde önemli bir avantaj olarak öne çıkıyor.

Uzun ömürlü olması nedeniyle fil otu, her yıl yeniden ekim gerektiren mısıra kıyasla farklı bir işletme maliyeti profili sunuyor. Bununla birlikte enerji değerinin mısıra göre biraz daha düşük, protein oranının ise daha yüksek olduğu belirtiliyor; bu nedenle bitkinin doğrudan mısırın yerini alması yerine mevcut yem kaynaklarını tamamlayıcı bir rol üstlenebileceği vurgulanıyor.

beklenen sonuçlar ve çiftçilere yansımaları:

Deney sürecinde fil otunun kış şartlarını atlatıp atlatmayacağı, ilkbaharda yeniden gelişim gösterip göstermeyeceği en kritik noktayı oluşturuyor. Araştırmanın olumlu sonuç vermesi halinde, elde edilen veriler bölge çiftçileriyle paylaşılacak ve fil otu yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması için adımlar atılacak. Özellikle süt sığırcılığında uygulanacak besleme denemeleri başarılı olursa, yem maliyetlerinde düşüşe katkı sağlanması bekleniyor.

Çalışma, bölgedeki kaba yem üretimini artırmaya yönelik alternatif arayışlarının somut bir örneği olarak değerlendiriliyor. Önümüzdeki aşamada analiz sonuçları ve kış sonrası gelişim gözlemleri, fil otunun Kelkit ve benzeri geçiş iklimi alanlarında ne ölçüde uygulanabilir olduğunu netleştirecek.

GÜMÜŞHANE’NİN KELKİT İLÇESİNDE YETİŞTİRİLEN FİL OTU, YÜKSEK VERİMİ VE UZUN ÖMÜRLÜ YAPISIYLA HAYVANCILIKTA KABA YEM AÇIĞININ GİDERİLMESİ İÇİN ALTERNATİF OLARAK DEĞERLENDİRİLİYOR. AFRİKA KÖKENLİ BİTKİNİN BÖLGE İKLİMİNE VE ÖZELLİKLE KIŞ AYLARINDAKİ SOĞUKLARA DAYANIKLILIĞI ARAŞTIRILIYOR.