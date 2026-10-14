Şarköy'de hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı, 7 kişi yaralandı

Kaza ve ilk müdahale:

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde, Sağlamtaş Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada bir hafif ticari araç ile bir otomobil çarpıştı. Olay sonucu 2'si çocuk olmak üzere 7 kişi yaralandı.

Çarpışmanın ardından yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi ve yaralılar ambulanslarla sevk edildi.

Sürücüler ve araç bilgileri:

Kazada sürücülerin kimlikleri henüz öğrenilemedi. Kaza yapan araçlardan birinin plakası 59 ACB 724, diğer otomobilin plakası ise 59 EA 785 olarak kayıtlara geçti.

Her iki aracın sürücüsü ile araçlarda bulunan toplam 5 yolcu yaralandı; yaralılar tedavi için Şarköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma ve trafik yönlendirmesi ekiplerce sürdürülüyor.

TEKİRDAĞ'IN ŞARKÖY İLÇESİNDE HAFİF TİCARİ ARAÇ İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞTIĞI KAZADA 2'Sİ ÇOCUK 7 KİŞİ YARALANDI.