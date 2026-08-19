Kedi ve köpek teması: ısırık ve tırmalamaların gizli risklerini küçümsemeyin

Isırık ve tırmalamaları ihmal etmeyin

Kedi ve köpeklerle temas sırasında oluşan ısırık ve tırmalamalar günlük hayatta sık görülen yaralanmalar arasında yer alıyor. Medicana Ataköy Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü'nden Uzm. Dr. Aslı Özer, derinin bütünlüğünün bozulduğu her durumda enfeksiyon riskinin bulunduğunu ve yaranın dışarıdan küçük görünmesinin yanıltıcı olabileceğini vurguluyor.

Kedi ısırıkları ve tırmalamalarının özel riski:

Kedi ısırıkları genellikle küçük bir delik şeklinde başlasa da, dişlerin derin dokulara ulaşması kolaydır ve saatler içinde enfeksiyon gelişebilir. Kedi tırmalamalarında Bartonella henselae kaynaklı kedi tırmalama hastalığı akla gelmelidir; ancak her tırmalama bu hastalığa yol açmaz. Yara sonrasında bölgesel lenf bezlerinde şişme, hassasiyet, ateş veya halsizlik ortaya çıkarsa mutlaka hekim değerlendirmesi gereklidir.

El, parmak, yüz, ayak ve eklem çevresindeki yaralanmaların daha sık komplikasyon gösterdiği bilinmektedir. Bağışıklık sistemi baskılanmış kişiler ve bazı kronik hastalığı olanlar enfeksiyon açısından daha yüksek risk taşır.

İlk müdahale, tetanoz ve kuduz değerlendirmesi:

Her ısırık veya tırmalamada yapılacak ilk uygulama yara bölgesinin bol su ve sabunla iyice temizlenmesidir. Yara kapatılıp beklenmemeli; özellikle deriyi delen, derin ya da el-yüz bölgesindeki yaralanmalarda sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Hekim, yaranın özelliklerine göre enfeksiyon, tetanoz ve kuduz açısından değerlendirme yapacaktır.

Antibiyotik kullanımı gelişigüzel olmamalıdır; karar yara özellikleri ve kişinin risk durumuna göre hekim tarafından verilmelidir. Kuduz riski değerlendirilirken hayvanın türü, aşı durumu, temasın şekli, hayvanın gözlenip gözlenememesi ve bölgedeki epidemiyolojik durum gibi birden fazla faktör dikkate alınır. Sahipsiz veya aşı durumu bilinmeyen, olağan dışı davranış gösteren hayvanlarla temas söz konusuysa derhal sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.

Tetanoz açısından yaralanan kişinin aşı geçmişinin kontrol edilmesi önem taşır; yara niteliği ve aşılama öyküsü hekim tarafından değerlendirilmelidir. Enfeksiyon belirtileri arasında yaranın çevresinde kızarıklık, şişlik, ısı artışı, ağrı, irinli akıntı, ateş ve kızarıklığın çevre dokulara doğru ilerlemesi yer alır; bu belirtiler görüldüğünde zaman kaybetmeden tıbbi yardım alınmalıdır.

Uzman önerileri: beş altın kural:

1. Yarayı hemen bol su ve sabunla temizleyin.

2. Yaranın küçük olması nedeniyle riski küçümsemeyin; derinlik ve konum önemlidir.

3. Kuduz ve tetanoz açısından sağlık kuruluşunda değerlendirilin; hayvanın durumu ve bölgesel riskler göz önüne alınacak.

4. Doktor önerisi olmadan antibiyotik kullanmayın; tedavi gereksinimi hekim tarafından belirlenir.

5. Yara çevresinde kızarıklık, şişlik, ağrı, akıntı veya ateş gelişirse beklemeyin, derhal sağlık kuruluşuna başvurun.

Uzm. Dr. Aslı Özer'in vurguladığı gibi, görünürde küçük bir çizik bile ciddi enfeksiyonlara zemin hazırlayabilir; doğru ilk yardım ve zamanında tıbbi değerlendirme olası komplikasyonları azaltır.

UZM. DR. ASLI ÖZER