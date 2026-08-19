Türkiye sigara tüketiminde dünya lideri, halk sağlığı için risk artıyor

Türkiye'nin sigara tüketimindeki durum

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Şevket Özkaya, Türkiye'de kişi başına düşen günlük ortalama sigara tüketiminin 17,1 adet ile dünyada birinci sırada olduğunu açıkladı. Özkaya, sigaranın Dünya Sağlık Örgütü tarafından "dünyanın en hızlı yayılan ve en uzun süren salgını" olarak tanımlandığını hatırlatarak, gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerde tüketimin artış eğiliminde olduğunu vurguladı.

Uluslararası karşılaştırma:

Özkaya'nın paylaştığı verilere göre, Türkiye'nin kişi başına düşen günlük ortalama tüketim adedi 17,1 ile en yüksek düzeyde. Karşılaştırma olarak Yunanistan'da 15,7, İsrail'de 15,5, Japonya ve Avusturya'da ise 15,4 ortalama tespit edilmiş durumda. Bu veriler, gelişmiş ülkelerdeki azalmanın aksine Türkiye'de tüketimin yüksek kaldığını gösteriyor.

Toplam tüketim ve nüfus etkisi:

Türkiye'deki toplam satış hacmine dikkat çeken Özkaya, geçen yıl yaklaşık 8 milyar paket sigara satıldığını belirtti. Bu rakam ünütsel hesapla Türkiye nüfusu göz önünde bulundurulduğunda, her bir kişinin bir yılda ortalama 100 paket sigara içmiş olmasına denk geliyor; başka bir deyişle, yaklaşık 80 milyon kişi yaşayan herkes için bu oranın geçerli olduğu ifadesini kullandı.

Özkaya, ayrıca toplumda nikotin bağımlılığının toplumsal, ekonomik ve sosyokültürel etkenlerle kolayca gelişebildiğini belirterek, Türkiye'de ortalama her iki erkekten birinin ve 18 yaş üstü her dört kadından birinin sigara kullandığını hatırlattı. Bu oranların halk sağlığı açısından yüksek ve kaygı verici olduğunu vurguladı.

Sigaranın tarihsel ve geleceksel yükü:

Prof. Dr. Özkaya, sigaranın yalnızca bireysel değil küresel ölçekte de ağır bir sağlık sorunu olduğunu ifade ederek, 20. yüzyıl boyunca sigaraya bağlı yaklaşık 100 milyon erken ölüm gerçekleştiğini belirtti. Ayrıca bazı tahminlerin 21. yüzyılda tütüne bağlı ölümlerin bir milyar kişiye ulaşabileceğini öne sürdüğünü aktardı.

Uzman, bu verilerin sigarayla mücadelede daha güçlü politikalar, önleyici sağlık programları ve toplum bilincinin artırılmasının önemini ortaya koyduğunu söyleyerek, tüketim trendlerinin tersine çevrilmemesi halinde sağlık yükünün özellikle düşük ve orta gelirli ülkelere kaymaya devam edeceğini ifade etti.

Prof. Dr. Şevket Özkaya'nın değerlendirmesi, Türkiye'deki sigara tüketim seviyesinin hem bireysel sağlık hem de toplum sağlığı açısından acil müdahale gerektirdiğini göstermektedir.

GÖĞÜS HASTALIKLARI UZMANI PROF. DR. ŞEVKET ÖZKAYA,