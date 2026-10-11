Kedi yılanı fare oyununu aratmayan hareketlerle idare etti

Kedi yılanla ilginç anlar yaşattı

Bilecik’te, Mahan Köyü yakınlarında çekilen görüntülerde bir kedinin yılanla mücadele ettiği anlar dikkat çekti. Olayı kaydeden bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan sahnede kedi ile yılan arasındaki etkileşim saniye saniye izleniyor.

Görüntülerin içeriği:

Kayıtlarda, kedi yerdeki yılanı önce patisiyle kontrol ediyor; ardından yılanı ağzına alarak kaldırdığı görülüyor. Kedi, yılandan uzaklaşmak yerine peşinden gitmeyi sürdürüyor ve zaman zaman yılanı kovalıyor, zaman zaman da yeniden üzerine hamle yapıyor.

Vatandaş kaydetti, sahneler ilgi çekti:

Olayı görüntüleyen kişi tarafından kaydedilen videoda, kedinin bu davranışı birkaç kez tekrarlaması ve yılandan kaçmak yerine etkileşimi sürdürmesi öne çıkıyor. Görüntüler köydeki bazı sakinler tarafından da ilgiyle izlendi.

O anlar, cep telefonu kamerasına yansıyan detaylı kayıt sayesinde kayda geçti; kedi ile yılan arasındaki bu sıra dışı etkileşim sosyal medyada veya yerel çevrede konuşulabilecek türden anlar oluşturdu.

BİLECİK'TE KEDİNİN FARE İLE OYNAR GİBİ YILANLA OYNAMASI BİR VATANDAŞIN CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI.