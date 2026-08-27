Milliler ikinci turu lider açıyor: Litvanya sınavı İstanbul'da

A Milli Erkek Basketbol Takımı, litvanya ile 2. turda başlıyor

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur J Grubundaki ilk maçında yarın saat 21.00'de Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde Litvanya'yı konuk edecek. Ay-yıldızlı ekip, rakibini yenerek ikinci tur mücadelesine avantajlı bir başlangıç yapmayı amaçlıyor.

ilk tur performansı:

Milliler ilk turu C Grubu'nu namağlup lider tamamladı. Türkiye, C Grubu'nda İsviçre, İtalya ve İzlanda ile oynadığı 6 karşılaşmanın tamamını kazanarak 6'da 6 yaptı. Grubun son maçında İstanbul'da İsviçre'yi 95-72 yenerek turu galibiyetlerle kapattı; bu durum ikinci tura moral ve puansal avantajla başlama fırsatı sundu.

litvanya eşleşmesi ve geçmiş:

A Milli Takım ile Litvanya, resmi maçlarda 13. kez karşılaşacak. İki takım arasında oynanan 12 resmi maçtan Litvanya 9, Türkiye 3 galibiyet aldı. Millilerin Litvanya'ya karşı son resmi zaferi 2009 Avrupa Şampiyonası'nda 84-76 olarak kayda geçerken, iki takımın son resmi randevusu 2014 FIBA Dünya Kupası'nda Litvanya'nın 73-61 üstünlüğü ile sonuçlandı.

2. tur formatı ve takvim:

J Grubu'nda C ve D gruplarını ilk 3'te bitiren toplam 6 takım yer alıyor. Türkiye; Litvanya, İzlanda, İtalya, Sırbistan ve Bosna Hersek ile Dünya Kupası vizesi için mücadele edecek. İlk turdaki galibiyet ve mağlubiyetler ikinci tura taşınıyor; milliler bu bağlamda Litvanya, İzlanda ve İtalya ile toplam 6 karşılaşma oynayacak. İkinci tur müsabakaları 24 Ağustos-1 Eylül, 23 Kasım-1 Aralık ve 22 Şubat-2 Mart 2027 tarihleri arasında oynanacak; grubun ilk 3 sırasındaki ekipler Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanacak.

Milliler, İstanbul'daki Litvanya sınavının ardından 31 Ağustos Pazartesi günü İzlanda deplasmanına gidecek. Reykjavik'teki Laugardalshöll Arena'da oynanacak karşılaşma Türkiye saatiyle 22.30'da başlayacak.

hazırlık süreci ve son prova:

Litvanya maçı öncesinde A Milli Takım hazırlık maçı niteliğinde Almanya'da düzenlenen Türk Hava Yolları DBB Süper Kupa'da yer aldı. 21 Ağustos'ta Hırvatistan'a 95-94 ile mağlup olan milliler, organizasyondaki son maçta Çekya'yı 99-84 yenerek turnuvayı üçüncü tamamladı. Bu hazırlık periyodu kadro uyumu ve oyun ritmi açısından teknik ekip için önemli veriler sağladı.

aday kadro ve eksikler:

A Milli Takım'ın Litvanya ve İzlanda maçları için açıkladığı aday kadroda 17 oyuncu bulunuyor: Darius Karutasu, Ercan Osmani, Erkan Yılmaz, Kenan Sipahi, Malachi Flynn, Berk İbrahim Uğurlu, Furkan Korkmaz, Metecan Birsen, Onuralp Bitim, Sertaç Şanlı, Şehmus Hazer, Yiğitcan Saybir, Yiğit Arslan, Cedi Osman, Adem Bona, Ömer Faruk Yurtseven, Ömer Kutluay. Ağustos penceresinin aday kadrosunda Alperen Şengün ve Tarık Biberovic yer almıyor.

A Milli Takım, ilk turdaki istikrarını koruyarak ikinci tur serüvenine güçlü başlamak istiyor; yarınki karşılaşma hem puan hem de moral açısından belirleyici olacak.

A MİLLİ ERKEK BASKETBOL TAKIMI, FIBA 2027 BASKETBOL DÜNYA KUPASI AVRUPA ELEMELERİ 2. TUR J GRUBU'NDAKİ İLK MAÇINDA LİTVANYA'YI İSTANBUL'DA KONUK EDECEK.