Reyhanlı'da hızlı müdahale yangını büyümeden söndürdü

Olayın gelişimi:

Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Kuşaklı Mahallesi'nde bir müstakil evde alevler yükseldi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, kısa sürede müdahale ederek yangına anında karşılık verdi.

Müdahale ve sonuç:

Ekiplerin zamanında ve koordineli çalışması sonucunda yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmadı, yangının bitişik yapılara sirayet etmesi önlendi.

Güvenlik önlemleri:

Yangının söndürülmesinin ardından bölgeye gerekli emniyet tedbirleri uygulandı ve çevre güvenliği sağlandı.

REYHANLI’DA BİR EVDE ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE CAN KAYBI VE YARALANMA YAŞANMADAN KONTROL ALTINA ALINDI.