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Reyhanlı'da hızlı müdahale yangını büyümeden söndürdü

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki müstakil evde çıkan yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı; olayda can kaybı ve yaralanma olmadı.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 09:46

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Reyhanlı'da hızlı müdahale yangını büyümeden söndürdü

Olayın gelişimi:

Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Kuşaklı Mahallesi'nde bir müstakil evde alevler yükseldi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, kısa sürede müdahale ederek yangına anında karşılık verdi.

Müdahale ve sonuç:

Ekiplerin zamanında ve koordineli çalışması sonucunda yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmadı, yangının bitişik yapılara sirayet etmesi önlendi.

Güvenlik önlemleri:

Yangının söndürülmesinin ardından bölgeye gerekli emniyet tedbirleri uygulandı ve çevre güvenliği sağlandı.

REYHANLI’DA BİR EVDE ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE CAN KAYBI VE YARALANMA...

REYHANLI’DA BİR EVDE ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE CAN KAYBI VE YARALANMA YAŞANMADAN KONTROL ALTINA ALINDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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