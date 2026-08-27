Reyhanlı'da hızlı müdahale yangını büyümeden söndürdü

Olayın gelişimi:
Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Kuşaklı Mahallesi'nde bir müstakil evde alevler yükseldi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, kısa sürede müdahale ederek yangına anında karşılık verdi.
Müdahale ve sonuç:
Ekiplerin zamanında ve koordineli çalışması sonucunda yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmadı, yangının bitişik yapılara sirayet etmesi önlendi.
Güvenlik önlemleri:
Yangının söndürülmesinin ardından bölgeye gerekli emniyet tedbirleri uygulandı ve çevre güvenliği sağlandı.
REYHANLI’DA BİR EVDE ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE CAN KAYBI VE YARALANMA YAŞANMADAN KONTROL ALTINA ALINDI.
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış
Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!