Söğüt'te yol kontrolünde motosiklet sürücülerine güvenli sürüş eğitimi

söğüt yol kontrolünde motosiklet sürücülerine bilgilendirme:
Söğüt İlçe Jandarma Komutanlığı 4’üncü Jandarma Trafik Timi tarafından sabit trafik denetimi kapsamında uygulama gerçekleştirildi. Denetim, Eskişehir-Söğüt İl Yolu Gündüzbey Yol Kontrol Noktası’nda kurulan uygulama noktasında yapıldı ve noktadan geçen sürücüler kontrol edildi.
denetimin kapsamı:
Uygulama sırasında toplam 8 motosiklet sürücüsü durdurularak süreç hakkında bilgilendirildi. Denetimin tarzı sabit trafik uygulaması şeklinde gerçekleşti ve ekipler sürücülerle yüz yüze iletişim kurdu.
bilgilendirilen konular:
Sürücülere motosiklet kazalarının önlenmesi, güvenli sürüş teknikleri ile trafik kurallarına uyulması konularında bilgilendirme yapıldı. Yapılan bilgilendirmeler, yol güvenliğini artırmayı ve olası riskleri azaltmayı hedefledi.
BİLECİK’TE MOTOSİKLET SÜRÜCÜLERİNE TRAFİK BİLGİLENDİRMESİ
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