Söğüt'te yol kontrolünde motosiklet sürücülerine güvenli sürüş eğitimi

söğüt yol kontrolünde motosiklet sürücülerine bilgilendirme:

Söğüt İlçe Jandarma Komutanlığı 4’üncü Jandarma Trafik Timi tarafından sabit trafik denetimi kapsamında uygulama gerçekleştirildi. Denetim, Eskişehir-Söğüt İl Yolu Gündüzbey Yol Kontrol Noktası’nda kurulan uygulama noktasında yapıldı ve noktadan geçen sürücüler kontrol edildi.

denetimin kapsamı:

Uygulama sırasında toplam 8 motosiklet sürücüsü durdurularak süreç hakkında bilgilendirildi. Denetimin tarzı sabit trafik uygulaması şeklinde gerçekleşti ve ekipler sürücülerle yüz yüze iletişim kurdu.

bilgilendirilen konular:

Sürücülere motosiklet kazalarının önlenmesi, güvenli sürüş teknikleri ile trafik kurallarına uyulması konularında bilgilendirme yapıldı. Yapılan bilgilendirmeler, yol güvenliğini artırmayı ve olası riskleri azaltmayı hedefledi.

BİLECİK’TE MOTOSİKLET SÜRÜCÜLERİNE TRAFİK BİLGİLENDİRMESİ