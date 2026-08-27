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Söğüt'te yol kontrolünde motosiklet sürücülerine güvenli sürüş eğitimi

Söğüt İlçe Jandarma Komutanlığı 4'üncü Trafik Timi, Gündüzbey kontrol noktasında 8 motosiklet sürücüsünü güvenli sürüş ve trafik kuralları hakkında bilgilendirdi.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 09:44

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Söğüt'te yol kontrolünde motosiklet sürücülerine güvenli sürüş eğitimi

söğüt yol kontrolünde motosiklet sürücülerine bilgilendirme:

Söğüt İlçe Jandarma Komutanlığı 4’üncü Jandarma Trafik Timi tarafından sabit trafik denetimi kapsamında uygulama gerçekleştirildi. Denetim, Eskişehir-Söğüt İl Yolu Gündüzbey Yol Kontrol Noktası’nda kurulan uygulama noktasında yapıldı ve noktadan geçen sürücüler kontrol edildi.

denetimin kapsamı:

Uygulama sırasında toplam 8 motosiklet sürücüsü durdurularak süreç hakkında bilgilendirildi. Denetimin tarzı sabit trafik uygulaması şeklinde gerçekleşti ve ekipler sürücülerle yüz yüze iletişim kurdu.

bilgilendirilen konular:

Sürücülere motosiklet kazalarının önlenmesi, güvenli sürüş teknikleri ile trafik kurallarına uyulması konularında bilgilendirme yapıldı. Yapılan bilgilendirmeler, yol güvenliğini artırmayı ve olası riskleri azaltmayı hedefledi.

BİLECİK’TE MOTOSİKLET SÜRÜCÜLERİNE TRAFİK BİLGİLENDİRMESİ

BİLECİK’TE MOTOSİKLET SÜRÜCÜLERİNE TRAFİK BİLGİLENDİRMESİ

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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