Kütahya'da piyasaya sürülmek istenen sahte para operasyonla ortaya çıkarıldı

operasyon ve bulgular:

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, piyasaya sahte para sürmeye çalışan şahıslara yönelik çalışma başlattı. Çalışma kapsamında durdurulan bir araçta yapılan aramada 1.088 adet sahte 200 TL banknot ele geçirildi. Ele geçirilen sahte banknotların toplam değerinin 217 bin 600 TL olduğu bildirildi.

soruşturma ve adli işlem:

Operasyon kapsamında dört şüpheli hakkında "Parada Sahtecilik" suçundan adli işlem başlatıldı. Yetkililerce yapılan açıklamada olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü ifade edildi.

Kütahya'da 217 bin 600 TL değerinde sahte para ele geçirildi