Hatay'da itfaiye ekipleri mahsur kalan sokak hayvanlarını kurtardı

Hatay'da itfaiyenin müdahalesiyle kurtarılan hayvanlar

Hatay'ın Reyhanlı, İskenderun, Samandağ ve Defne ilçelerinde çeşitli nedenlerle mahsur kalan sokak hayvanları için itfaiye ekipleri seferber oldu. Ekipler, bildirilen farklı noktalara intikal ederek kısa sürede kurtarma çalışması başlattı.

Çalışmanın yürütülüşü:

Ekiplerin titiz ve koordineli müdahalesiyle gerçekleştirilen operasyonlarda, görevli personel hayvanların güvenliğini ön planda tutarak müdahale etti. Kurtarma sırasında risk oluşturan unsurlar tespit edilip gerekli önlemler alındı.

Kurtarılan hayvanların son durumu:

Yetkililer, kurtarılan hayvanların ilk müdahalelerinin yapıldığını ve kontrollerinin ardından uygun koşullarda teslim alındıklarını belirtti. Ayrıca hayvanların sağlıklı şekilde kurtarıldığı ve güvenli yaşam alanlarına bırakıldığı bildirildi.

REYHANLI, İSKENDERUN, SAMANDAĞ VE DEFNE’DE MAHSUR KALAN HAYVANLAR, EKİPLERİN ÇALIŞMASIYLA KURTARILDI.