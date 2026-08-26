Kervansaray'da otluk yangını itfaiyenin hızlı müdahalesiyle söndürüldü

Bingöl'ün Kervansaray mevkisindeki otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay ihbar edilince bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi ve kısa sürede müdahale başlatıldı.

Müdahale ve söndürme çalışmaları:

İhbar üzerine olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alevlerin çevreye yayılmasını önlemek için hızlı ve koordineli bir çalışma yürüttü. Yapılan müdahale sonucu yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Bölgedeki durum ve tespitler:

Yangının kontrol altına alınmasının ardından bölgedeki alevler tamamen söndürüldü ve çevredeki alanlar olası alevlenmelere karşı gözetim altında tutuldu. Yangının çıkış nedeni ise henüz netlik kazanmadı, konuya ilişkin çalışmalar devam ediyor.

BİNGÖL’DE OTLUK ALANDA ÇIKAN YANGIN, EKİPLERİN MÜDAHALESİYLE BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ