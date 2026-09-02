Keşan'da su kanalına düşen otomobilde dört kişi yaralandı

Kaza detayları

Edirne'nin Keşan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobil su kanalına düşüp demir bariyerlere çarptı. Kaza, Keşan'dan Edirne istikametine giden sürücü M.B. yönetimindeki N HM 117 plakalı aracın Kozköy Kavşağı mevkiinde direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu gerçekleşti. Araç önce duble yoldaki su kanalına düştü, ardından bariyerlere çarparak durdu.

Olayın gelişimi:

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Kazada sürücü M.B. ile yolcular H.Y.B., L.B. ve bir diğer L.B. yaralandı. Olay yerindeki müdahalelerin ardından yaralılar ambulanslarla en yakın hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların durumu:

Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

EDİRNE'NİN KEŞAN İLÇESİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA SU KANALINA DÜŞÜP BARİYERE ÇARPAN OTOMOBİLDE 4 KİŞİ YARALANDI.