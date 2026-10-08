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Keşan'da yaya geçidinde minibüsün çarptığı iki kişi yaralandı

Keşan'da Hastane Caddesi'nden Tayfa Sokak yönüne dönen minibüs, yaya geçidinden geçen B.E. ve G.K.'ye çarptı; iki kişi Keşan Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 08:39

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Keşan'da yaya geçidinde minibüsün çarptığı iki kişi yaralandı

kaza yerinde gelişmeler:

Edirne'nin Keşan ilçesinde, Hastane Caddesi'nden Tayfa Sokak istikametine dönüş yapan C.E. yönetimindeki minibüs, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan B.E. ve G.K.'ye çarptı. Çarpma sonucu her iki yaya da yere düşerek yaralandı.

Olayın bildirilmesinin ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

soruşturma:

Polis ekipleri kaza yerinde inceleme başlattı ve olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Yetkililer, kazanın oluş nedeninin belirlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

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Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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