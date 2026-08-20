Kesintisiz saha çalışmasıyla Bursa'da sinek popülasyonu hedefte

Bursa genelinde vektörle mücadele aralıksız sürüyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçede halk sağlığını korumaya yönelik vektörle mücadele ve yerinde müdahale operasyonlarını kesintisiz sürdürüyor. Çalışmalar, Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda ve Tarım Peyzaj A.Ş. iş birliğiyle yürütülüyor.

Müdahale noktalarının tespiti ve uygulama:

Alanında uzman veteriner hekimler, sivrisinek ve karasineklerin yuvalama noktalarını hassasiyetle belirliyor. Tespit edilen noktalara Tarım Peyzaj A.Ş. ekipleri, sineklerin yaşam döngüsünün erken döneminde müdahale ederek üremenin kaynağında önleme yapıyor. Gündüz saatlerinde larva noktalarında, gece saatlerinde ise erişkin sineklerin bertarafına yönelik ilaçlama gerçekleştiriliyor.

Kullanılan ürünler ve saha organizasyonu:

Ekipler, Büyükşehir Belediyesi uzman veteriner hekimlerince hazırlanan ve insan sağlığına olumsuz etkisi bulunmayan, çevreye duyarlı biyosidal ilaçlar kullanıyor. Şehir genelinde sürdürülen seferberlikte 90 ilaçlama aracı ve 238 personel görev alıyor; müdahale edilen üreme noktaları düzenli kontrol edilerek yeniden ilaçlama gereken alanlara zamanında müdahale ediliyor.

Vatandaş talepleri de çalışma planlamasına dahil ediliyor; ekipler hem kaynağında kurutma hem de mevcut sinek popülasyonunun bertarafına yönelik bütüncül plan dahilinde hareket ediyor. Periyodik denetimler sayesinde daha önce müdahale edilmiş alanlar ile yeni belirlenen noktalar düzenli olarak izleniyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba konuyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: "Bursa’mızın dört bir yanında uzman kadromuzun kapsamlı planlaması dahilinde saha ekiplerimiz, gece gündüz çalışıyor. Beraberinde vatandaşlarımızdan gelen talepler de planlama kapsamına alınarak belirlenen noktalara ivedilikle müdahale ediliyor. Hem kaynağında kurutma hem de mevcut sinek varlığını bertaraf etme operasyonlarında insan sağlığına hiçbir zararı bulunmayan ilaçlar kullanılıyor. Aynı zamanda çevreye de duyarlı olan bu ilaçlar uzman veteriner hekimlerimizce hazırlanıyor. Ayrıca ekiplerimiz, sahada gerçekleştirdiği periyodik denetimlerle hem daha önce müdahale edilmiş hem de yeni noktalarda ilaçlama yapıyor. İl genelinde yoğun mesaiyle çalışan ekiplerimize teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızın sağlığı için çalışmaya devam edeceğiz".

Belediye, halk sağlığını korumaya yönelik bu çalışmaları sürdürerek vektör popülasyonunun kontrol altına alınmasını ve yaşam kalitesinin artırılmasını hedefliyor.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, 17 İLÇEDE HALK SAĞLIĞINI KORUMAYA YÖNELİK ÇALIŞMALAR ÇERÇEVESİNDE VEKTÖRLE MÜCADELE VE YERİNDE MÜDAHALE OPERASYONLARINA KESİNTİSİZ DEVAM EDİYOR.