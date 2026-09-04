Keskin'de çıkan yangın kerpiç bağ evini ve samanlığı kullanılamaz hale getirdi

Armutlu köyünde yangın

Kırıkkale’nin Keskin ilçesine bağlı Armutlu köyünde Ö.G.'ye (41) ait kerpiç bağ evinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek evin bitişiğindeki samanlığa sıçradı.

yangının seyri:

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü, ancak kerpiç yapılı bağ evi ile samanlık yoğun hasar görerek kullanılamaz hale geldi.

müdahale ve soruşturma:

Yangın sırasında can kaybı veya yaralanma olmadığı tespit edildi. Yetkililer, yangının çıkış nedenini belirlemek amacıyla bölgedeki incelemelere başladı ve olayla ilgili soruşturma sürüyor.

KESKİN İLÇESİNDE ÇIKAN YANGINDA KERPİÇ BAĞ EVİ İLE YANINDAKİ SAMANLIK KULLANILAMAZ HALE GELDİ.