Dolar 48,4374 +0,05%
Euro 56,1888 -0,20%
Bist 13.938,96 +0,05%
Altın Gram 6.919,70 -2,13%
EUR/USD 1,1605 -0,22%
Brent Petrol 94,80 -0,75%
--°

İran'dan Ürdün'e tepki: dışişleri bakanları arasındaki açıklama gerilimi

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Ayman Safadi'nin açıklamalarına tepki gösterdi; Safadi'nin İran'ın misillemelerini 'önceden planlı' saymasına itiraz etti.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 14:59

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Elif Demir

İran'dan Ürdün'e tepki: dışişleri bakanları arasındaki açıklama gerilimi

İran ve Ürdün dışişleri bakanları arasında açıklama gerilimi:

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi'nin açıklamalarına sosyal medya üzerinden yanıt verdi. Arakçi, Safadi'nin İran'ın misilleme saldırılarına dair değerlendirmelerini doğrudan eleştirerek, söz konusu yorumların bölgesel egemenlik ve saldırganlığın sorumluluğu bağlamında eksik kaldığını savundu.

Safadi'nin değerlendirmesi:

Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi, İran'ın ABD saldırılarının ardından ABD üslerine ev sahipliği yapan Arap ülkelerine yönelik misilleme saldırılarını 'misilleme olarak sınıflandırılamayacak kadar hızlı' ve 'önceden planlanmış bir politikanın' parçası olarak nitelendirmişti. Bu tanımlama, bölgedeki aktörlerin eylemlerine dair soru işaretleri doğurmuştu.

Arakçi'nin eleştirisinin vurguları:

Arakçi paylaşımında, 'Ürdün Dışişleri Bakanı, ne Arap egemenliğine ne de İran egemenliğine saygı duymayan bir saldırgana (ABD’ye) karşılık vermeden önce İran’ın ne kadar beklemesi gerektiğine inanıyor' ifadelerini kullandı. Bakan ayrıca, 'Kendisi, masum İranlıların ölümüne yol açan ilk ABD saldırılarında Arap hava sahasının, topraklarının ve sularının kullanıldığında gerçekten habersiz mi?' diye sordu ve bu noktayı kritik bir itiraz olarak öne çıkardı.

Her iki açıklama da iki ülke dışişleri makamları arasında sözlü gerilimin yükseldiğini gösteriyor. Açıklamalar, taraflar arasında diplomatik kanalların nasıl etkileneceğine ve bölgesel konuların müzakere biçimlerine ilişkin soru işaretleri bırakıyor.

İRAN DIŞİŞLERİ BAKANI ABBAS ARAKÇİ (ARŞİV)

İRAN DIŞİŞLERİ BAKANI ABBAS ARAKÇİ (ARŞİV)

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Berhan Şimşek hukuki süreçler nedeniyle CHP MYK üyeliğinden ayrıldı
images

Meloni liderliğindeki hükümet cumhuriyet tarihinin en uzun süresine ulaştı
images

Darende'de zabıta haftasında ekiplerle huzur ve hizmet vurgusu
images

İki asrı geride bırakan zabıta için sahada birlikte: Büşra Özdemir'den teşekkür

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Eczacıbaşı spor kulübü 60 yıllık mirasını ve kadın voleyboluna bakışını anlattı

Kayseri'de yanan tekstil fabrikasının depo bölümünden görüntüler ortaya çıktı

Konya'da Ecdat Parkı önünde ticari taksi devrildi: 1 yaralı

Anız alevleri pamuk yüklü tırı hedef aldı; sürücünün kararlı müdahalesi hasarı sınırladı

TREND HABERLER

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı