İran'dan Ürdün'e tepki: dışişleri bakanları arasındaki açıklama gerilimi

İran ve Ürdün dışişleri bakanları arasında açıklama gerilimi:

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi'nin açıklamalarına sosyal medya üzerinden yanıt verdi. Arakçi, Safadi'nin İran'ın misilleme saldırılarına dair değerlendirmelerini doğrudan eleştirerek, söz konusu yorumların bölgesel egemenlik ve saldırganlığın sorumluluğu bağlamında eksik kaldığını savundu.

Safadi'nin değerlendirmesi:

Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi, İran'ın ABD saldırılarının ardından ABD üslerine ev sahipliği yapan Arap ülkelerine yönelik misilleme saldırılarını 'misilleme olarak sınıflandırılamayacak kadar hızlı' ve 'önceden planlanmış bir politikanın' parçası olarak nitelendirmişti. Bu tanımlama, bölgedeki aktörlerin eylemlerine dair soru işaretleri doğurmuştu.

Arakçi'nin eleştirisinin vurguları:

Arakçi paylaşımında, 'Ürdün Dışişleri Bakanı, ne Arap egemenliğine ne de İran egemenliğine saygı duymayan bir saldırgana (ABD’ye) karşılık vermeden önce İran’ın ne kadar beklemesi gerektiğine inanıyor' ifadelerini kullandı. Bakan ayrıca, 'Kendisi, masum İranlıların ölümüne yol açan ilk ABD saldırılarında Arap hava sahasının, topraklarının ve sularının kullanıldığında gerçekten habersiz mi?' diye sordu ve bu noktayı kritik bir itiraz olarak öne çıkardı.

Her iki açıklama da iki ülke dışişleri makamları arasında sözlü gerilimin yükseldiğini gösteriyor. Açıklamalar, taraflar arasında diplomatik kanalların nasıl etkileneceğine ve bölgesel konuların müzakere biçimlerine ilişkin soru işaretleri bırakıyor.

İRAN DIŞİŞLERİ BAKANI ABBAS ARAKÇİ (ARŞİV)