Bolu'da Seyit Mahallesi'nde alevler hızlı müdahaleyle söndürüldü

Olay ve müdahale:

Bolu'da Seyit Mahallesi Aydınlık Sokak yol kenarında bulunan otluk alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede yayılan alevler ve yoğun duman çevredeki vatandaşların dikkatini çekti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangının çevredeki alanlara sıçramaması için hızlı müdahalede bulundu. Ekiplerin erken müdahalesi sayesinde alevler büyümeden kontrol altına alındı ve söndürüldü.

Soğutma ve inceleme:

Yangın söndürüldükten sonra bölgede soğutma çalışması gerçekleştirildi. Yetkililer, yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı; süreç devam ediyor.

Vatandaşların erken bildirimi:

Olayda çevredekilerin fark ederek yaptığı ihbarın, yangının büyümesinin engellenmesinde belirleyici olduğu belirtildi. Yetkililer, benzer durumlarda yetkililere zamanında haber verilmesinin önemine vurgu yaptı.

BOLU’DA YOL KENARINDAKİ OTLUK ALANDA ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLDÜ.