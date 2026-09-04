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Merkezefendi'de öğrencilere yıllık öğrenim desteği için başvurular açıldı

Merkezefendi Belediyesi, ilçe sınırlarında ikamet eden 5-12. sınıf öğrencileri arasından 4 bin öğrenciye 8 ay süreyle öğrenim desteği sağlayacak; başvurular 18 Eylül'e dek web ve çağrı merkezinden alınacak.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 14:59

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Merkezefendi'de öğrencilere yıllık öğrenim desteği için başvurular açıldı

Merkezefendi'de öğrenim desteği başvuruları başladı

Merkezefendi Belediyesi, ilçe sınırları içinde ikamet eden ve devlet ortaokul ile lise dengi okullarda öğrenim gören öğrenciler için düzenli eğitim desteklerini sürdürüyor. Bu yıl da 5 ila 12. sınıflar arasında 4 bin öğrenciye yönelik destek verilecek.

Başvuru koşulları:

Programa başvuruda bulunacak adayların şu şartları taşıması gerekiyor: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Merkezefendi ilçe sınırlarında ikamet etmek, 5 ila 12. sınıflar arasında öğrenim görmek ve ilkokul, açık lise, üniversite ve özel okulda okumuyor olmak. Ayrıca her aileden yalnızca bir öğrencinin öğrenim desteğinden yararlanabileceği belirtiliyor.

Nasıl ve ne kadar süreyle uygulanacak:

Seçilecek öğrencilere 8 ay boyunca destek sağlanacak. Başvuruların alınmasına başlanmış olup değerlendirme süreci tamamlandıktan sonra yararlanacak öğrenciler belirlenecek.

Başvuru kanalları ve son tarih:

Başvurular https://www.merkezefendi.bel.tr/ogrenimyardimi/ adresi üzerinden veya 444 8 662 çağrı merkezi numarası aracılığıyla yapılabiliyor. Başvuruların son kabul tarihi 18 Eylül Cuma olarak açıklandı.

Merkezefendi Belediyesi yetkilileri, programın ilçe içindeki eğitim fırsatlarını artırmayı hedeflediğini ve başvuru koşullarına uygun ailelerin süreci zamanında tamamlamalarını tavsiye etti.

MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ’NİN ORTAOKUL VE LİSE DENGİ DEVLET OKULLARINDA EĞİTİM ALAN 4 BİN ÖĞRENCİYE...

MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ’NİN ORTAOKUL VE LİSE DENGİ DEVLET OKULLARINDA EĞİTİM ALAN 4 BİN ÖĞRENCİYE SAĞLAYACAĞI ÖĞRENİM DESTEĞİ BAŞVURULARI BAŞLADI.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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