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Samsun'da bir geçiş anı: büyükanne ile torununun çarpılma görüntüleri ortaya çıktı

Samsun İlkadım'da yolun karşısına geçen 70 yaşındaki Ayşe Ç. ile 6 yaşındaki torunu Ç.A.Ş.'ye otomobil çarptı; görüntüler sürücünün ayrılışını da gösteriyor.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 14:56

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Samsun'da bir geçiş anı: büyükanne ile torununun çarpılma görüntüleri ortaya çıktı

Samsun'da yolun karşısına geçerken çarpılan büyükanne ve torun

Samsun İlkadım'da meydana gelen kazada, yolun karşısına geçmeye çalışan Ayşe Ç. (70) ile torunu Ç.A.Ş. (6) bir otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Olayın anbean kaydedildiği güvenlik kamerası görüntüleri kaza sonrası ortaya çıktı.

kaza anının görüntüleri:

Kamera kayıtlarında, İstiklal Caddesi Öğretmenevi mevkiinde yolun karşısına geçmeye çalışan büyükanne ve torununun aracın hızla yaklaştığı anda çarpışmaya maruz kaldığı görülüyor. Çarpmanın etkisiyle her iki kişi de yere savruluyor; görüntüler, kazanın anlık ve beklenmedik bir şekilde gerçekleştiğini net biçimde ortaya koyuyor.

sürücünün davranışı ve polis müdahalesi:

Görüntülerde sürücünün aracından inerek yaralılara baktığı, kısa süre sonra tekrar otomobile binip olay yerinden ayrıldığı yer alıyor. Olayın bildirilmesinin ardından yürütülen çalışmalar sonucu sürücünün polis tarafından gözaltına alındığı öğrenildi. Her iki yaralının durumu ve tedavi süreciyle ilgili resmi bir açıklama kaynaklarda yer almıyor.

Kazanın yaşandığı nokta ve anların güvenlik kamerasına yansıması, yaya güvenliği ve trafik farkındalığını yeniden gündeme taşıdı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

KAZANIN GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI.

KAZANIN GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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