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Keskin'de tarlaya devrilen otomobil hurdaya döndü

Keskin'de 40 LC 169 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu tarlaya devrilip takla attı; S.Y. (56) ve E.Y. (25) yaralandı.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 12:55

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Keskin'de tarlaya devrilen otomobil hurdaya döndü

kaza yerinde ilk bulgular:

Kırıkkale’nin Keskin ilçesi Kırıkkale-Kırşehir kara yolunda meydana gelen kazada, 40 LC 169 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki tarlaya devrildi ve takla attı.

Kaza sonrası araç hurdaya dönerken, araçta bulunan sürücü S.Y. (56) ile yolcu E.Y. (25) olay yerinde yaralı olarak bulundu.

yaralıların durumu:

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yetkililer, her iki yaralının da hayati tehlikesinin bulunmadığını bildirdi.

inceleme ve trafik işlemleri:

Olay yerine gelen jandarma ve trafik ekipleri çevrede inceleme yaptı. Yapılan ilk kontrollerin ardından kaza mahallindeki araç trafik ekiplerince çekiciyle otoparka kaldırıldı ve soruşturma başlatıldı.

KIRIKKALE&#039;NİN KESKİN İLÇESİNDE TAKLA ATAN OTOMOBİLİN HURDAYA DÖNDÜĞÜ KAZADA 2 KİŞİ...

KIRIKKALE'NİN KESKİN İLÇESİNDE TAKLA ATAN OTOMOBİLİN HURDAYA DÖNDÜĞÜ KAZADA 2 KİŞİ YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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