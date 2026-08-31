Kestel’de 30 ağustos gecesini aydınlatan Mela Bedel rüzgârı

Kestel'de 30 Ağustos coşkusu

Kestel Belediyesi'nin düzenlediği 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yılı kutlaması, Eğitim Caddesi'ni dolduran binlerce Kestelliyle gerçekleştirildi. Alana ellerinde Türk bayraklarıyla gelen vatandaşlar, akşam programını hep birlikte izleyerek birlik ve coşku duygusunu paylaştı.

müzikle başlayan gece:

Program, hareketli setleriyle DJ Uğur Başaran'ın performansıyla açıldı. Başaran'ın enerjik parçaları kalabalığı ısıtırken, gecenin temposunu yükselten baş isim kısa süre sonra sahneye çıktı ve alandaki heyecanı artırdı.

mela bedel ve dinleyicinin buluşması:

Alkışlar eşliğinde sahneye çıkan Mela Bedel, "Alayı Yalan", "Ben Sana Gelemem" ve "Canım" gibi geniş kitlelere ulaşmış şarkılarını Kestellilerle birlikte seslendirdi. Eğitim Caddesi'ni dolduran seyirciler şarkılara eşlik ederken telefon ışıklarıyla görsel açıdan etkileyici bir atmosfer oluştu; sanatçının canlı ve dinamik performansı gecenin unutulmaz anlarına imza attı.

belediye başkanının mesajı:

Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol da kutlamaya katılarak hemşehrilerine seslendi. Başkan Erol şu ifadeleri kullandı:

"30 Ağustos, milletimizin bağımsızlığından hiçbir şart altında vazgeçmeyeceğini tüm dünyaya ilan ettiği büyük bir zaferdir. Bu akşam Eğitim Caddesi’nde bayraklarımızla, şarkılarımızla ve aynı heyecanla bu büyük coşkuya hep birlikte ortak olduk. Alanı dolduran, Zafer Bayramımızın heyecanını bizimle paylaşan tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanımız uğruna mücadele eden tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun"

Gecenin sonunda Başkan Erol, sahneye çıkan sanatçıya çiçek takdim ederek Mela Bedel'e Kestellilere yaşattığı müzik dolu gece için teşekkür etti ve programın birliktelik vurgusunu pekiştiren bir kapanışla sona erdi.

KESTEL BELEDİYESİ’NİN 30 AĞUSTOS KUTLAMALARINDA MELA BEDEL RÜZGÂRI