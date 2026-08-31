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Marmaris'te rüzgârın izinde hat sanatı buluşması

Sinpaş Reserve'in Zamanın İzindekiler Platformu'nda açılan hat sergisinde Prof. Dr. Fatih Özkafa eserlerini imzaladı; atölye ve imza günleri ilgi çekti.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 11:58

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Marmaris'te rüzgârın izinde hat sanatı buluşması

Marmaris'te hat sanatı doğayla buluştu

Sinpaş Reserve'in doğal atmosferinde, Zamanın İzindekiler Kültür & Sanat Platformu çatısı altında düzenlenen etkinlikler, bölgeyi sanatseverler için yeni bir durak haline getirdi. Ziyaretçiler, hat sanatının zarif örneklerini yakından görme olanağı buldu ve usta isimlerle doğrudan iletişim kurdu.

Sergide öne çıkan yazı türleri:

Usta hattat Prof. Dr. Fatih Özkafa tarafından hazırlanan seçki; sülüs, nesih, muhakkak, celi ta’lik, celi divani, ma’kıli ve hendesi gibi farklı yazı türlerini içeriyordu. Bu çeşitlilik, hem estetik hem de tarihî bakış açısıyla ziyaretçilere kapsamlı bir gözlem imkânı tanıdı.

Atölye ve imza gününde yaşananlar:

Program kapsamında düzenlenen imza günü ve atölye çalışması yoğun katılımla gerçekleşti; katılımcılar Özkafa ile bire bir sohbet ederek eserlerini imzalatma fırsatı buldu. Atölyede hat sanatının teknik incelikleri ve kaligrafik yaklaşımlar doğrudan usta anlatımıyla aktarıldı, bu da deneyimi daha etkileşimli ve öğretici kıldı.

Sergi, Marmaris’in eşsiz atmosferinde sanatla doğayı bir araya getirerek ziyaretçilerine hem görsel hem de kültürel bir zenginlik sundu. Sergi, bölgedeki kültür-sanat faaliyetlerinin çeşitlenmesine katkı sağlarken, yerel ve geleneksel sanatların korunup yaşatılmasına yönelik bir platform olmayı sürdürüyor.

MARMARİS’TE DENİZİN RÜZGARI, SANATIN İZLERİYLE BULUŞTU

MARMARİS’TE DENİZİN RÜZGARI, SANATIN İZLERİYLE BULUŞTU

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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