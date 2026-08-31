Marmaris'te rüzgârın izinde hat sanatı buluşması

Marmaris'te hat sanatı doğayla buluştu

Sinpaş Reserve'in doğal atmosferinde, Zamanın İzindekiler Kültür & Sanat Platformu çatısı altında düzenlenen etkinlikler, bölgeyi sanatseverler için yeni bir durak haline getirdi. Ziyaretçiler, hat sanatının zarif örneklerini yakından görme olanağı buldu ve usta isimlerle doğrudan iletişim kurdu.

Sergide öne çıkan yazı türleri:

Usta hattat Prof. Dr. Fatih Özkafa tarafından hazırlanan seçki; sülüs, nesih, muhakkak, celi ta’lik, celi divani, ma’kıli ve hendesi gibi farklı yazı türlerini içeriyordu. Bu çeşitlilik, hem estetik hem de tarihî bakış açısıyla ziyaretçilere kapsamlı bir gözlem imkânı tanıdı.

Atölye ve imza gününde yaşananlar:

Program kapsamında düzenlenen imza günü ve atölye çalışması yoğun katılımla gerçekleşti; katılımcılar Özkafa ile bire bir sohbet ederek eserlerini imzalatma fırsatı buldu. Atölyede hat sanatının teknik incelikleri ve kaligrafik yaklaşımlar doğrudan usta anlatımıyla aktarıldı, bu da deneyimi daha etkileşimli ve öğretici kıldı.

Sergi, Marmaris’in eşsiz atmosferinde sanatla doğayı bir araya getirerek ziyaretçilerine hem görsel hem de kültürel bir zenginlik sundu. Sergi, bölgedeki kültür-sanat faaliyetlerinin çeşitlenmesine katkı sağlarken, yerel ve geleneksel sanatların korunup yaşatılmasına yönelik bir platform olmayı sürdürüyor.

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