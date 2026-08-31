Dolar 48,2630 -0,01%
Euro 56,0602 -0,11%
Bist 14.334,06 -2,10%
Altın Gram 6.951,26 -0,04%
EUR/USD 1,1612 -0,09%
Brent Petrol 89,16 +0,89%
--°

Kiracısını balkondan tüfekle vurarak öldüren ev sahibi tutuklandı

Bursa İnegöl Cerrah Mahallesi'nde tartışma sonrası balkondan tüfekle ateş eden 70 yaşındaki ev sahibi Enver Ayaz tutuklandı.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 16:17

GÜNCELLEME: 31 Ağustos 2026 - 16:19

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Kiracısını balkondan tüfekle vurarak öldüren ev sahibi tutuklandı

Olayın gelişimi:

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Bursa'nın İnegöl ilçesi Cerrah Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 3 katlı binanın 2'nci katındaki dairede oturan Enver Ayaz (70) ile 3'üncü kattaki kiracı Kılıçhan Şahin arasında, binanın giriş katındaki ortak alanda bulunan depo ile ilgili tartışma çıktı. Ayaz'ın depo temizliğini söyleyip küfürlü konuştuğu öne sürüldü.

Tartışma kısa sürede sokakta büyüdü ve kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında Enver Ayaz yere düşerek başından yaralandı; mahalle sakinleri araya girerek tarafları ayırdı. Olayın ilk bölümünü aktaran görgü tanıkları, tarafların birbirine kızgın olduğunu belirtti.

Görgü tanıkları ve kamera kaydı:

Arbedenin sona ermesinin ardından evine gittiği belirtilen Enver Ayaz, iddialara göre 2'nci kattaki dairesinin balkonundan sokağa doğru tüfekle ateş etti. Tüfekten çıkan saçmaların göğsüne isabet ettiği iddia edilen Kılıçhan Şahin ağır yaralandı. Ailesi tarafından önce özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülen Şahin, yolda karşılarına çıkan ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay anı, çevredeki bir evin güvenlik kamerasına yansıdı; görüntülerde silahlı atışın gerçekleştiği anlar yer aldı. Mahalle sakinleri ve görgü tanıkları, kavgayı ayırma çabalarını ve ardından yaşananları anlattı.

Soruşturma ve tutuklama:

Olayın ardından beyin kanaması şüphesiyle hastaneye kaldırılan Enver Ayaz, yaklaşık 6 saat süren tedavisinin ardından taburcu edildi. Tedavisinin tamamlanmasının ardından ifadesi alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü; işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleriyle hastanedeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Adliyeye getirildiği sırada gazetecilerin sorusu üzerine şüpheli, "Duymuyorum, kulaklık yokken anlamıyorum" şeklinde yanıt verdi. Sulh hakimliğindeki işlemler sonucunda Enver Ayaz, kasten adam öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soruşturma ve yargılama süreci jandarma ve adli makamlar tarafından yürütülüyor; olayla ilgili kamera kayıtları ve görgü tanıklarının ifadeleri delil olarak değerlendiriliyor.

KİRACISINI TÜFEKLE ÖLDÜREN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

KİRACISINI TÜFEKLE ÖLDÜREN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

silifke'ye getirilen Hüseyin Özdemir'in cenazesi memleketine ulaştı
images

Bayburt'ta cebe gizlenmiş 1 kilo 31 gram metamfetaminle yakalanan şüpheli tutukl...
images

Hasadın ardından mısır tarlasında anız yangını büyümeden söndürüldü
images

Adilcevaz'da yola çıkan sürüye çarpan araç 25 koyunun telef olmasına yol açtı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Muğla'da yeni doğan buzağıların yaşam şansı artırılıyor

Kemaliye'de onarılmayan istinat duvarı okul çevresinde tehlike yaratıyor

Erzincan’da sağanak Saraycık köyünde taşkına yol açtı

Erzincan gecesini aydınlatan yıldırımlar gökyüzünde gösteri sundu

TREND HABERLER

Altıeylül’ün parkları kimlik değiştiriyor: güvenlikten zemine somut yenilikler

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı