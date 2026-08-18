Kiralama düzenlemesi filoları büyütecek, küçük esnaf birleşmeye yönlendirilecek

Ticaret Bakanlığı düzenlemesi konfederasyonun değerlendirmesi

Araç Kiralamacıları Konfederasyonu Başkanı Asım Kızmaz, Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan araç kiralama sektörüne yönelik düzenlemeyi olumlu karşıladıklarını belirtti. Kızmaz, taslağın konfederasyonun uzun süredir talep ettiği kurumsallaşma adımlarını içerdiğini ve yetki belgesi zorunluluğu ile mesleki yeterlilik belgesinin sektörün tanınırlığını artıracağını söyledi.

Kızmaz, taslağı değerlendirdiği açıklamasında, düzenlemenin sektördeki kayıt dışılığı azaltma ve işletmeleri daha kurumsal bir yapıya kavuşturma amacı taşıdığını vurguladı. Taslağın bazı ağırlıkları olduğunu ancak genel olarak beklentileri karşıladığını ifade etti.

Düzenlemenin getirdikleri:

Taslak, yetki belgesi zorunluluğu, araçların yaşı ve kilometre sınırları, depozito uygulaması, tüketici hakları ve filo standartları gibi düzenlemeler getiriyor. Kızmaz, içten yanmalı araçlarda 6 yaş ve 180 bin kilometre, elektrikli araçlarda ise 300 bin kilometre sınırlarının kiralama fiyatlarına yansıyabileceğini belirtti. Bu kuralların araçların yenilenmesini teşvik ederek sektörün bakım ve tamir maliyetlerini azaltacağını, müşterilerin daha güvenilir ve yeni araçlara erişimini kolaylaştıracağını söyledi.

Küçük esnafın yeniden yapılanması ve birleşme önerisi:

Kızmaz, düzenlemenin büyük filoları güçlendirebileceğini, küçük esnafın ise varlığını sürdürmek için kurumsallaşmak zorunda kalabileceğini aktardı. Örnek vererek, "3 araçla çalışan esnafımız zaten zar zor ayakta duruyor" dedi ve bunun çözümü olarak küçük işletmelerin birleşip filo oluşturmasını önerdi: "3 arabası olan esnaf arkadaşımız, 3 veya 5 arabası olan başka bir arkadaşla birleşip mesleki yeterlilik belgelerini alarak bu işi yapacaklar".

Kızmaz, sektördeki araç sayısına yönelik bir değerlendirme yaparken, örnek bir ifadeyle "Türkiye genelinde rakamsal olarak 3 milyon rent a car varsa, bu sayı otomatik olarak bin 500’e düşmüş olacak" şeklinde hesaplama yapıldığını paylaştı; bu sözler düzenlemenin sektördeki yapısal dönüşümü nasıl hızlandırabileceğine dikkat çekiyor.

Kayıt dışılık, veri güvenliği ve KABİS endişesi:

Konfederasyon başkanı, düzenlemenin beraberinde getireceği bilgi sistemlerinin iş yükünü azaltacağını ve fayda sağlayacağını söylerken, dışarıdan satılan yazılımların yerine Ticaret Bakanlığı tarafından kurulacak sistemin kullanılmasının öngörüldüğünü belirtti. Ancak Kiralık Araç Bildirim Sistemi (KABİS) ile ilgili KVKK ve veri güvenliği sorularının nasıl çözüleceğine dair kaygılarını dile getirdi: "KABİS dediğimiz, Emniyete bildirdiğimiz bir güvenlik sistemi. KVKK kanunlarını nasıl aşacaklar?" Kızmaz, bu konularda gerekli önlemlerin alınmasını umduklarını söyledi.

Ayrıca Kızmaz, elektrikli ve hibrit araçlara ilişkin şartların ve vergi avantajlarının yerli üretimi etkileyebileceğini, kaza sonrası yedek parça temininde yaşanabilecek sorunların ve uzun servis sürelerinin gelir kaybına yol açabileceğini de vurguladı.

Depozito uygulaması ve tüketici hakları:

Yeni taslağın depozito uygulamasına getirdiği düzenlemeler tüketici açısından olumlu bulundu. Kızmaz, merdiven altı olarak tanımlanan bazı işletmelerin depozitoları geri vermediğini hatırlatarak, taslakla depozitoların aynı gün iade edileceğinin düzenlendiğini ve ayrıca farklı sürelerde iade öngören hükümler bulunduğunu belirtti. Bu düzenlemelerin sektörde tüketici güvenini artıracağını söyledi.

Son olarak Kızmaz, düzenlemeyi genel olarak "çok iyi, aslında olması gereken şeydi" şeklinde nitelendirirken, bazı olumsuzlukların kısa sürede aşılabileceğini ve mesleki yeterlilik belgesinin ardından belediye ruhsatları gibi uygulamalarda da kolaylık beklediklerini ekledi.

KIZMAZ, TİCARET BAKANLIĞI'NIN ARAÇ KİRALAMA SEKTÖRÜNE YÖNELİK OLUŞTURDUĞU DÜZENLEMEYE İLİŞKİN, "BU DÜZENLEMEYLE ARAÇLARIMIZ SIFIR OLACAK, DAHA AZ SANAYİYE GİRECEK. BİZLERDEN ARAÇ KİRALAYAN MÜŞTERİLERİMİZ RAHATLIKLA ARTIK ARAÇ KİRALAYABİLECEKLER" DEDİ.