Kırçiçeği köyünde dayanıklı ulaşım için 1,5 km SSB yol yapımı başladı

Projenin başlığı ve uygulama alanı:

Susuz ilçesine bağlı Kırçiçeği köyünde 1,5 kilometrelik Silindirle Sıkıştırılmış Beton (SSB) yol yapımına başlandı. Çalışma, kırsal ulaşım altyapısını güçlendirme hedefiyle planlandı ve bölgeye daha elverişli ulaşım imkânları sunmayı amaçlıyor.

Projenin amaçları ve teknik yaklaşım:

Yolun beton kaplama ile düzenlenmesiyle, köy içi ve köyden merkeze erişimde dayanıklı bir üstyapı oluşturulması hedefleniyor. SSB yöntemi, kırsal yollar için tercih edilen bir uygulama olarak yol yüzeyinin dayanıklılığını artırmayı ve bakım gereksinimlerini azaltmayı amaçlıyor.

Beklenen etkiler:

Projeyle birlikte köy sakinlerinin günlük ulaşımının kolaylaşması, tarımsal taşıma ve servis erişiminin iyileşmesi bekleniyor. Ayrıca kırsal yol standartlarının yükseltilmesi, Susuz ilçesinin genel altyapısına katkı sağlayacak bir adım olarak değerlendiriliyor.

Yetkili destek ve yerel değerlendirme:

Çalışma, Kars Valisi Ziya Polat himayelerinde ve AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın desteğiyle hayata geçirildi. Başlatılan proje dolayısıyla, projenin Susuz ilçesine ve Kırçiçeği köyüne hayırlı olması temennisinde bulunuldu.

Başlangıç aşamasındaki SSB yol uygulaması, kırsal yerleşimlerin ulaşım imkânlarını geliştirmeye yönelik sürdürülen çalışmaların bir parçası olarak öne çıkıyor ve bölgedeki ulaşım standartlarının yükseltilmesine doğrudan katkı sağlaması bekleniyor.

SUSUZ KIRÇİÇEĞİ KÖYÜNDE 1,5 KİLOMETRELİK BETON YOL ÇALIŞMASI BAŞLADI(KARS-İHA)