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Şehzadeler'de mahalle sorunlarına yerinde ve hızlı müdahale

Şehzadeler Belediyesi, vatandaş ve muhtarlardan gelen taleplere hızla müdahale ederek 67 mahallede yol, kaldırım, park ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

GİRİŞ: 11 Ekim 2026 - 11:28

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Şehzadeler'de mahalle sorunlarına yerinde ve hızlı müdahale

Şehzadeler Belediyesi ekipleri, vatandaş ve muhtar talepleri doğrultusunda ilçe genelinde ihtiyaç duyulan her noktada anında müdahale ederek olumsuzlukları gideriyor. Belediyeye bağlı Fen İşleri, Park ve Bahçeler ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, 67 mahallede gelen talepleri takip edip, sorunları yerinde çözüme kavuşturuyor.

Şehzadeler genelinde sahada etkin çalışma:

Fen İşleri ekipleri, mahallelerin ulaşım konforunu artırmak amacıyla gelen talepler doğrultusunda yol ve kaldırım onarımlarını sürdürüyor. Ekipler, aşınma, çökme veya kırık zemin gibi tespit edilen sorunlara kısa sürede müdahale ederek vatandaşların güvenli ve konforlu ulaşımını sağlamaya çalışıyor.

Yol ve kaldırım onarımları:

İlçe genelinde yürütülen onarım çalışmaları, öncelikle acil durum raporları ve muhtar talepleri göz önünde bulundurularak planlanıyor. Fen İşleri’nin saha ekipleri, hasarlı bölümlerde kazı, dolgu ve yeniden kaplama işlemlerini yaparak uzun vadeli çözümler üretmeyi hedefliyor.

Park, bahçe ve temizlik çalışmaları:

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tüm park ve yeşil alanlarda düzenli bakım gerçekleştiriyor, mahalle aralarında oluşan yabani otları temizliyor. Temizlik İşleri ekipleri ise rutin süpürme ve çöp toplama çalışmalarının yanı sıra konteyner ve boş alanlara gelişi güzel atılan evsel atıkları da toplayarak çevre kirliliğini önlüyor.

Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek, belediyenin tüm ekipleriyle sahada yoğun bir çalışma yürüttüğünü belirterek, vatandaşlardan gelen her talebin önemsendiğini söyledi. Başkan Şimşek, vatandaşların karşılaştıkları sorunları 4449045 numaralı Çözüm Merkezi üzerinden iletebileceklerini ifade etti.

ŞEHZADELER BELEDİYESİ EKİPLERİ, VATANDAŞ VE MUHTARLARDAN GELEN TALEPLER DOĞRULTUSUNDA, İHTİYAÇ...

ŞEHZADELER BELEDİYESİ EKİPLERİ, VATANDAŞ VE MUHTARLARDAN GELEN TALEPLER DOĞRULTUSUNDA, İHTİYAÇ DUYULAN TÜM MAHALLELERDE YOL, KALDIRIM ONARIMLARI İLE PARK VE BAHÇE BAKIMLARINI HIZLI BİR ŞEKİLDE YAPARAK, OLUMSUZLUKLARIN ÖNÜNE GEÇİYOR.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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