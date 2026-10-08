Kırıkhan'da motosiklette ruhsatsız tabanca ele geçirildi, şüpheli tutuklandı

operasyon ve arama:

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 6 Ekim tarihinde Kırıkhan ilçe merkezinde uygulama gerçekleştirirken Kılıçoğlu Caddesi üzerinde durumundan şüphelenilen bir motosikleti durdurdu. Yapılan kontrollerde araç ve üzerinde bulunan kişiye yönelik arama yapıldı.

ele geçirilen malzemeler:

Arama sonucunda 1 adet ruhsatsız tabanca ile 8 adet 7.65 milimetre fişek ele geçirildi. Bulgular olay yerinde kayıt altına alındı ve teslim alındı.

adli süreç:

Olayla ilgili olarak H.İ.Z. hakkında 6136 sayılı kanun kapsamında adli işlem başlatıldı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

KIRIKHAN’DA GERÇEKLEŞTİRİLEN ŞOK UYGULAMADA MOTOSİKLETTE RUHSATSIZ TABANCA VE FİŞEK ELE GEÇİRİLDİ.