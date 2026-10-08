Dolar 49,2100 +0,02%
Euro 55,2156 +0,24%
Bist 12.157,39 +0,28%
Altın Gram 6.569,35 +0,28%
EUR/USD 1,1194 -0,04%
Brent Petrol 103,69 +3,48%
--°

Yıllar sonra sınıfa döndüler: pasta ile mezuniyet sevinci

Adana Yüreğir'de okula gönderilmeyen 18 kadın, Ogün Abi Derneği ve Halk Eğitim'in açtığı 5 aylık kursu tamamlayıp mezuniyetlerini pasta keserek kutladı.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 09:46

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Yıllar sonra sınıfa döndüler: pasta ile mezuniyet sevinci

Adana’da yılların özlemi sona erdi:

Adana'nın Yüreğir ilçesinde, geçmişte "kızlar okumaz, kız çocuğu evinde durur" gibi gerekçelerle okula gönderilmeyen kadınlar, yıllar sonra okuma-yazma öğrenmenin sevincini yaşadı. Bölgedeki sivil toplum kuruluşları ve Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle açılan kursa katılan kadınlar, beş aylık eğitim sürecinin sonunda mezun oldu.

Kursun düzenlenişi ve eğitim süreci:

Tadilatı yapılan Yalnızca Mahallesi'ndeki okulda Ogün Abi Derneği öncülüğünde başlatılan kursa, Yüreğir Halk Eğitim Merkezi tarafından öğretmen tahsis edildi. Kurs kapsamında katılımcılara hem okuma-yazma hem de temel matematik eğitimi verildi. Sabahları evlatlarını okula gönderen, tarlada çalışan veya ev işlerini yürüten kadınlar, günün bir bölümünü derslere ayırdı ve yaklaşık 5 ay süren eğitimi tamamladı.

Programın tamamlanmasının ardından kursu başarıyla bitiren 18 kadın, mezuniyetlerini birlikte pasta keserek kutladı; etkinlik duygulu anlara sahne oldu.

Kursiyelerin ve eğitmenlerin sözleri:

Kursiyelerden 3 çocuk annesi Saadet Altınbaş (45), eğitim sürecini ve duygularını şöyle anlattı: "Annem erken vefat edince babam beni okula göndermedi. Sonrada evlenince çocuklarıma okuma-yazma öğretirken kendimde öğrendim ama bu okulda tam anlamıyla okuma-yazmayı öğrendim. Kız çocukları temel bir birey. Kız, erkek fark etmeden okula gönderilmeli ancak bu devirde kız çocuklarının okuması çok önemli".

Meke Barlas (46) ise "Biz köyde yaşıyorduk ve ufakken bizi kimse okula göndermedi. Okuma-yazma öğrendim, Allah razı olsun. 5 çocuğum var ve onların okuma-yazması var. Bir tek benim okuma-yazmam yoktu. Öğrenmeyi çok istiyordum ama bizi ailemiz göndermedi. Çocuklarımdan sonra okuma-yazma öğrenmeyi çok istedim ve bu kursa gelip öğrendim" sözleriyle yıllardır süren isteğini dile getirdi.

Kursa öğretmenlik yapan Ebru Günkan, eğitimin kadınlara moral ve özgüven kazandırdığını belirterek katılımcıların çok mutlu olduğunu söyledi.

Ogün Abi Derneği Başkanı Ogün Sever Okur, projenin devam edeceğini vurguladı: "Dernek olarak bu kurs, ‘Bir Hayalim Var’ projesi kapsamında unutulmuş insanların hayal kurabilmesi için yaptığımız bir çalışmaydı. Ayrıca bu projeyi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın ‘İyilik Var’ projesiyle de pekiştirdik ve çok güzel oldu. Buradaki ablalarımız okuma-yazma öğrendi. İnşallah bu projelere devam edeceğiz."

Beş aylık sürecin ardından gerçekleştirilen mezuniyet töreni, hem katılımcıların hem de ailelerinin beklentisinin ötesinde bir sevinç yarattı; kurs, bölgedeki benzer girişimler için de örnek teşkil ediyor.

Yıllar sonra gelen mutluluk: Okuma-yazma öğrendiler, pasta kesip mezun oldular

Yıllar sonra gelen mutluluk: Okuma-yazma öğrendiler, pasta kesip mezun oldular

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

etü mezunları II. buluşmada anılarını tazeledi
images

Coğrafyada altı Palandöken, beşi Azerbaycan'da
images

Gönül bağıyla yol gösteren öğretmen: Adana'da görme engelli öğrencilerin umudu
images

Karaova'ya yeni buluşma noktası: emekli kafe Mumcular'da açılıyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Samsun'da narkotik operasyonlarında 117 bin 646 sentetik ecza ele geçirildi

Menderes caddesi'nde taksi altına giren yavru kedi kurtarıldı

İncirlik mevkiinde tır alevlere yenik düştü: araç kullanılamaz hale geldi

Bayburt'ta Cengiz Dağcı panelleri sürgün, kimlik ve dil odağında

TREND HABERLER

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Gençler askerlerle aynı safta buluştu: 'Mehmetçik ile Bir Gün' deneyimi

Rektör Kuyrukluyıldız birlikte çalışmanın önemini personelle kahvaltıda vurguladı