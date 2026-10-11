Kırıkkale külliyesinde yeni adım: şemail-i şerif ve esmaü’n-nebi müzesi ile Doğan salonu açıldı

külliyede açılış ve müzenin amacı:

Kırıkkale İslami Değerler Külliyesi'nde düzenlenen 'O’nu Tanımaya Bir Adım Daha: Sevdanın Adı Muhammed' adlı program kapsamında Şemail-i Şerif ve Esmaü’n-Nebi Müzesi ziyaretçilere açıldı. Müze, Hazreti Muhammed'in hayatını, güzel ahlakını, özelliklerini ve isimlerini tanıtmayı amaçlayan eser ve düzenlemelerle hizmet veriyor.

Açılış töreninde, külliyenin farklı bölümleriyle birlikte Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Prof. Dr. Hasan Doğan adı verilen konferans salonu ile merhum babası Osman Doğan anısına ayrılan fuaye alanının da hizmete alındığı duyuruldu. Her iki mekanın da sivil toplum kuruluşlarının ücretsiz kullanımına açılacağı bildirildi.

erdoğan'ın telgrafı ve program akışı:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan program için telgraf göndererek katılımcıları selamladı; telgrafta Hazreti Muhammed'in örnek ahlakının önemine vurgu yapıldı. Açılış programına ilahi sanatçıları Mustafa Akbaş, Prof. Dr. Fatih Koca, Mustafa Sevim, Hasan Bayar, Murat Belet, Ender Tekin, Celal Karatüre, Fadıl Aydın ve Mahmut Şevket Bayram katıldı. Sanatçılar tarafından seslendirilen ilahiler, katılımcıların yoğun ilgisini çekti; özellikle Celal Karatüre'nin seslendirdiği 'Kabe’de Hacılar Hu Der Allah' ilahisine çocukların da aralarında olduğu kalabalık topluca eşlik etti.

Açılışın ardından katılımcılar müzeyi gezerek Hazreti Muhammed'in hayatına, güzel ahlakına ve isimlerine ilişkin hazırlanan eserleri inceledi. Ziyaretçiler, müzenin hem içerik hem de sunum açısından yoğun ilgi gördüğünü belirtti.

mimarlara takdim ve idari değerlendirmeler:

Müzenin mimari çalışmalarına katkı sağlayan mimarlar Halil Fazlıoğlu ve Yasemin Fazlıoğlu'na Kabe örtüsü takdim edildi. Kabe örtüsünü Kırıkkale Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim ve Külliye Yönetim Kurulu Başkanı Bahattin Akyön takdim etti.

Vali Sarıibrahim törende yaptığı konuşmada, İslami Değerler Külliyesi'nin sosyal ve manevi açıdan önemli bir merkez haline geldiğini, burada insanların birlikte sosyalleştiğini ve Hazreti Peygamber'i daha yakından tanıma imkânı bulduğunu söyledi. Sarıibrahim, külliyenin bölge için bir destinasyon oluşturduğunu vurguladı.

Yönetim Kurulu Başkanı Bahattin Akyön, aynı gün üç ayrı açılış gerçekleştirdiklerini, bunlardan birinin Şemail-i Şerif Esma-i Nebi Müzesi, diğerlerinin ise Prof. Dr. Hasan Doğan Konferans Salonu ile merhum Osman Doğan Fuaye Alanı olduğunu ifade etti. Akyön, her iki alanın tüm ihtiyaçlar düşünülerek tasarlandığını ve sivil toplum kuruluşlarının kullanımına açık tutulacağını belirtti.

Ziyaretçilerden gelen tepkiler de törene ilişkin dikkat çekici ayrıntılar sundu. Ailesiyle birlikte külliyeyi ziyaret eden Gülben Nazlımla, müze ve etkinliklerden duyduğu memnuniyeti ifade ederek böyle bir müzenin Kırıkkale için gurur verici olduğunu söyledi. Yusuf Doğan külliyeyi kuruluşundan beri takip ettiğini, müzenin Kırıkkale'ye kazandırılmış çok kıymetli bir eser olduğunu belirtti. Hafızlık eğitimi aldığını söyleyen Şuranur Yılmaz ise müzeyi ziyaret etmekten duyduğu mutluluğu dile getirerek Peygamber Efendimize yaklaşmanın manevi tatmini üzerinde durdu.

Açılışa, İl Emniyet Müdürü Mustafa Işık, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hasan Acar, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Program, dualar ve ilahiler eşliğinde tamamlandı; külliyenin yeni mekanları bölge halkının hizmetine sunuldu.

İslami Değerler Külliyesi'nde anlamlı açılış: Hasan Doğan ve babasının isimleri verildi