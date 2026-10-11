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Arabanlı iş insanı Mehmet Kaya’dan 11 ekim için kız çocuklarına umut çağrısı

Mehmet Kaya, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü'nde Arabanlı kız çocuklarına seslenerek güvenli eğitim, özgüven ve hayal kurma özgürlüğünü vurguladı.

GİRİŞ: 11 Ekim 2026 - 17:18

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Arabanlı iş insanı Mehmet Kaya’dan 11 ekim için kız çocuklarına umut çağrısı

Mehmet Kaya'nın mesajı:

Gaziantep'in Araban ilçesinde inşaat sektöründe faaliyet gösteren Mehmet Kaya, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda kız çocuklarının hem bireysel hem toplumsal önemine dikkat çekti. Kaya, kız çocuklarının hayallerinin ve eğitimlerinin geleceği şekillendireceğini belirtti.

Mesajında, her kız çocuğunun güven içinde büyümesi, eğitim alması ve özgürce hayal kurup hayallerinin peşinden koşabilmesinin önemine vurgu yaptı. Kaya konuşmasında umudu, eğitimi ve özgüveni öncelikli konular olarak gösterdi.

Arabanlı kız çocuklarına vurgu:

Kaya özellikle Arabanlı kız çocuklarına hitap ederek onların haklarının ve güvenli ortamlarının korunmasının gerekliliğini ifade etti. Güvenli eğitim ve özgüvenin, gelecek nesiller için yatırım olduğunu söyledi.

Geleceğe dair beklenti ve dilekler:

Mesajını başta Arabanlı kız çocukları olmak üzere tüm kız çocuklarının 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü'nü kutlayarak tamamlayan Kaya, onların gözlerindeki umudun dünyada barış, kardeşlik ve güzel yarınların ışığı olmasını diledi. Her kız çocuğu gelecektir ve her birinin umudunun insanlığın ortak umudu olduğunu belirtti.

MEHMET KAYA’DAN 11 EKİM DÜNYA KIZ ÇOCUKLARI GÜNÜ MESAJI

MEHMET KAYA’DAN 11 EKİM DÜNYA KIZ ÇOCUKLARI GÜNÜ MESAJI

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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