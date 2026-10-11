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Hasan Altun'dan Araban'da kız çocuklarının güçlenmesi için kararlılık

Hasan Altun, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü'nde kız çocuklarının eğitim, hak ve toplumsal hayatta yerleri için kararlı destek mesajı verdi.

GİRİŞ: 11 Ekim 2026 - 17:20

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Hasan Altun'dan Araban'da kız çocuklarının güçlenmesi için kararlılık

Hasan Altun'ın mesajı

Araban Ziraat Odası ve Sarımsak Üretici Birliği Başkanı Hasan Altun, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü vesilesiyle yayımladığı açıklamada kız çocuklarının toplum için taşıdığı öneme dikkat çekti.

Eğitim ve toplumsal yerin önemi:

Altun, "Kız çocukları, ailelerimizin şekillendirilmiş güçlü bireyleridir." sözlerine yer vererek, tüm kız çocuklarının hayallerine ulaşabilmesi ve kendini gerçekleştirebilmesi için eğitimin öncelikli olduğunu vurguladı. Kız çocuklarının eğitimi ve haklarının güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Araban'da devam eden çalışmalar:

Başkan Altun, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda kız çocuklarının toplumsal hayatta hak ettikleri yere ulaşabilmeleri için Araban ilçesinde kararlılıkla çalışmalarına devam edeceklerini söyledi. Dünya Kız Çocukları Günü'nün, karşılaşılan zorluklara dikkat çekmek ve kız çocuklarının haklarına vurgu yapmak amacıyla her yıl kutlandığını hatırlattı.

Altun'ın mesajı, yerel düzeyde farkındalık yaratma ve kız çocuklarının güçlenmesine yönelik taahhütleri yeniden ortaya koydu.

HASAN ALTUN’DAN 11 EKİM DÜNYA KIZ ÇOCUKLARI GÜNÜ MESAJI

HASAN ALTUN’DAN 11 EKİM DÜNYA KIZ ÇOCUKLARI GÜNÜ MESAJI

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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