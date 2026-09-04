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Kırıkkale sokaklarında yakalanan hükümlü 22 yıl 22 gün cezasını çekmek üzere teslim edildi

Kırıkkale'de Selimözer Mahallesi'nde gelen ihbar üzerine operasyon düzenleyen polis, hakkında 22 yıl 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüyü yakaladı.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 14:11

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kırıkkale sokaklarında yakalanan hükümlü 22 yıl 22 gün cezasını çekmek üzere teslim edildi

Olayın ayrıntıları:

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, Selimözer Mahallesi Park Tekel Büfe civarında T.U. olduğu yönünde ihbar aldı. İhbardan sonra bölgeye sevk edilen ekipler, Aranan Şahıslar Büro Amirliği ile koordineli çalışma başlattı.

Yapılan saha çalışmasında, şahsın 2338. Sokak üzerinde yaya olarak ilerlediği esnada polis tarafından yakalandığı bildirildi. Gerçekleştirilen GBT sorgusunda şahsın firari olduğu ve hakkında kesinleşmiş ceza bulunduğu tespit edildi.

Emniyetin işlemleri:

GBT sonucu, şahsın "hükümlü veya tutuklunun kaçması" ve "hırsızlık" suçlarından toplam 22 yıl 22 gün kesinleşmiş hapis cezasına mahkûm edildiğini gösterdi. Yakalanan hükümlü gözaltına alındı ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Olayla ilgili olarak İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışması ve gelen ihbarın hızlı değerlendirilmesi, firari hükümlünün kısa sürede yakalanmasında belirleyici oldu.

KIRIKKALE&#039;DE HAKKINDA 22 YIL 22 GÜN KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN FİRARİ HÜKÜMLÜ, POLİS...

KIRIKKALE'DE HAKKINDA 22 YIL 22 GÜN KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN FİRARİ HÜKÜMLÜ, POLİS EKİPLERİNCE DÜZENLENEN OPERASYONLA YAKALANDI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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