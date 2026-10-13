Kırıkkale'de aranan üç hükümlü etkili takip sonucu yakalandı

Operasyonun yürütülmesi

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Yahşihan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirildi.

Yakalanan şüpheliler ve suçları:

Polis ekiplerince yapılan çalışmalarda, F.D. isimli şahsın "dolandırıcılık" ve "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından toplam 9 yıl 9 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edilerek yakalandı.

U.G. isimli diğer şüphelinin ise "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu ve yakalandığı bildirildi.

Yahşihan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen ayrı bir çalışmada, yabancı uyruklu C.P. isimli şahsın "hükümlü veya tutuklunun kaçması", "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde kabul etmek veya bulundurmak" ve "hırsızlık" suçlarından toplam 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu gerekçesiyle yakalandığı bildirildi.

İşlemler ve teslim:

Emniyetteki kimlik tespit ve işlem süreçlerinin tamamlanmasının ardından, yakalanan üç hükümlü ceza infaz kurumuna gönderildi.

KIRIKKALE'DE POLİS EKİPLERİNCE DÜZENLENEN OPERASYONLARDA, HAKLARINDA 1 YIL 8 AY İLE 21 YIL ARASINDA DEĞİŞEN KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZALARI BULUNAN 3 HÜKÜMLÜ YAKALANDI.