Yenikapı semalarında akrobasi provası: SOLOTÜRK 30 Ağustos'a hazırlanıyor

Prova uçuşu Yenikapı'da gerçekleştirildi:

SOLOTÜRK gösteri ekibi, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Yenikapı Meydanı'nda prova uçuşu yaptı. Prova sırasında Kol Komutanı Pilot Yarbay Murat Bakıcı'nın kontrolündeki uçakların yüksek performanslı dönüşleri ve alçak irtifa geçişleri dikkat çekti. Vatandaşlar sahile gelerek manevraları heyecanla izledi.

Manevralar ve teknik detaylar:

Gösteride, izleyicilerin en çok dikkatini çeken hareketler arasında yunuslama ve rudder kick gibi akrobasi unsurları yer aldı. Prova, hem uçuş düzeni hem de güvenlik koordinasyonu açısından final gösterisine hazırlık niteliğindeydi. Savaş pilotu olan Bakıcı'nın hızlı dönüşleri ve alçak geçişleri meydandaki seyircilerde unutulmaz anlar bıraktı.

Vatandaşların yorumları:

Doruk Ali Kavas: "Şu anda Yenikapı Sahili’ndeyiz. Bugün SOLOTÜRK’ün 30 Ağustos gösterisinin provası vardı. Çok güzeldi. 30 Ağustos’ta daha kalabalık olmasını bekliyorum. Yunuslama hareketini seviyorum. Rudder kick hareketi güzel oluyor. Hızlı geçtiği hareketler güzel oluyor. Daha önce çok kez gösterilere katıldım"

Yiğit Evren Sert: "SOLOTÜRK gösterisi çok güzeldi. Bazı heyecanlı anlar yaşandı. Üzerimizden geçtiklerinde çok güzeldi. Umarım daha iyilerini görürüz. Daha önce de gelmiştim. TEKNOFEST’e gelmiştim. 29 Ekim’de iki kez buraya geldim. 30 Ağustos’ta da geleceğim. Güzeldi. En sevdiğim hareket yunuslama. Çok kalabalıktı."

Ceren Baktimur: "Bugün Yenikapı sahildeyiz. SOLOTÜRK’ün provasını izlemeye geldik. Bugün buraya geldiğimde yeni arkadaşlar edindim. SOLOTÜRK’ü izlerken çok güzel bir ortam vardı. Yunuslama hareketini yakından görmek istiyordum. Çok kalabalıktı. Aynı kalabalığın katlanarak 30 Ağustos’ta da olacağını düşünüyorum"

Necmettin Neşdi: "Arkadaşımla beraber SOLOTÜRK gösterisini izlemeye geldim. Aynı zamanda çok güzel arkadaşlar edindim. Gördüğüm kadarıyla gayet güzel bir gösteriydi. Aynı zamanda yapılan hareketler çok güzeldi"

Gelecek gösteriye hazırlık:

Prova uçuşu, 30 Ağustos'taki ana gösteri öncesinde ekip ve izleyicilerin beklentilerini yükseltti. Seyirciler, final gösterisinde daha yoğun bir kalabalık ve benzer performanslar beklediklerini belirtti; ekip ise provayla düzenlemeleri teyit etmiş oldu.

PROVA UÇUŞU VATANDAŞLAR TARAFINDAN HEYECANLA İZLENDİ.