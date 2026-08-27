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Kontrolden çıkan tır dorsesiyle yan yattı, hafif ticari sürücüsü yaralandı

Çorum-Alaca karayolunda kontrolden çıkan tır yan yatarak dorsesinin hafif ticari aracın üzerine devrilmesi sonucu araç sürücüsü yaralandı.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 20:05

GÜNCELLEME: 27 Ağustos 2026 - 20:13

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kontrolden çıkan tır dorsesiyle yan yattı, hafif ticari sürücüsü yaralandı

Kontrolden çıkan tır dorsesiyle yan yattı, hafif ticari sürücüsü yaralandı

Çorum-Alaca karayolu Küre köyü mevkiinde meydana gelen kazada, Alaca istikametinde seyir halinde olan bir tırın yolun karşı şeridine geçmesi sonucu dorsesi komşu araca devrildi. Olayda hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

Kaza nasıl gerçekleşti:

Edinilen bilgiye göre, Alaca yönünde ilerleyen ve R.S. yönetimindeki 66 AAD 973 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrularak yan yattı. Tırın dorsesi, karşı şeritte seyir halinde bulunan K.K. idaresindeki 07 CHM 670 plakalı hafif ticari aracın üzerine düştü. Kazada ticari aracın sürücüsü yaralandı ve olay yerinde ilk müdahale yapıldı.

Müdahale ve sonrası:

İhbar üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi ekipleri ve jandarma sevk edildi. Yaralı sürücüye sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldıktan sonra Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastaneden alınan bilgiye göre yaralının hayati tehlikesi bulunmuyor.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı; olay yerinde delil ve plak tespit çalışmaları sürüyor. Yetkililer, kazanın kesin nedeninin yapılacak soruşturma sonunda belirleneceğini bildirdi.

ÇORUM&#039;DA YOLUN KARŞI ŞERİDİNE GEÇEN TIRIN DORSESİ HAFİF TİCARİ ARACIN ÜZERİNE DEVRİLDİ

ÇORUM'DA YOLUN KARŞI ŞERİDİNE GEÇEN TIRIN DORSESİ HAFİF TİCARİ ARACIN ÜZERİNE DEVRİLDİ

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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