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Kırıkkale'de Pevrul Kavlak gündüz bakımevi çalışan ailelere nefes aldıracak

Kırıkkale Belediyesi'nin Pevrul Kavlak Gündüz Bakımevi için 20-27 Ağustos'ta 36-66 aylık çocukların ön kayıtları başlayacak; kontenjan kura ile belirlenecek.

GİRİŞ: 20 Ağustos 2026 - 13:37

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Kırıkkale'de Pevrul Kavlak gündüz bakımevi çalışan ailelere nefes aldıracak

Pevrul Kavlak gündüz bakımevi hizmete hazır:

Kırıkkale Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Pevrul Kavlak Gündüz Bakımevi için ön kayıt başvuruları başladı. Tesis, belediye tarafından seçim dönemi vaatleri arasında yer alan projelerden biri olarak hizmete sunuluyor.

tesisin donanımı ve eğitim yaklaşımı:

Tasarımı modern eğitim anlayışına göre yapılan bakımevinde 7 eğitim sınıfı, müzik atölyesi, drama ve hikâye atölyesi ile 2 uyku odası bulunuyor. Ayrıca müdür ve personel odaları, yemekhane, mutfak, oyun odası ile bahçe ve açık hava oyun alanları yer alıyor; böylece hem eğitim hem de oyun ihtiyaçları göz önünde bulunduruldu.

ön kayıt, hak sahipliği ve başvuru koşulları:

20-27 Ağustos tarihlerinde alınacak ön kayıtlar, belediye mücavir alanlarında ikamet eden ve 36-66 aylık çocuğu bulunan ailelere açık. Başvuruların kontenjanı aşması halinde kesin kayıt hakkı, noter huzurunda yapılacak kura çekimi ile belirlenecek. Ailelerin başvuru takvimi ve koşullarına dikkat etmesi önem taşıyor.

Belediye Başkanı Ahmet Önal, projenin çocukların nitelikli ve güvenli eğitim imkanlarına erişimini kolaylaştırmayı ve çalışan ailelerin, özellikle annelerin günlük yaşamını hafifletmeyi hedeflediğini vurguladı. Bu adım, yerel hizmetlerin kapsamını genişleterek ailelerin bakım yükünü azaltmayı amaçlıyor.

KIRIKKALE BELEDİYESİ TARAFINDAN YAPIMI TAMAMLANAN PEVRUL KAVLAK GÜNDÜZ BAKIMEVİ İÇİN ÖN KAYIT...

KIRIKKALE BELEDİYESİ TARAFINDAN YAPIMI TAMAMLANAN PEVRUL KAVLAK GÜNDÜZ BAKIMEVİ İÇİN ÖN KAYIT BAŞVURULARI BAŞLADI.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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