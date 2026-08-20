Medipol'ü seçen şampiyonlar: ilk 5'ten 4, ilk 100'den 27 öğrenci tercihi

İstanbul Medipol Üniversitesi, 2016'dan bu yana YKS'de derece yapan adayların tercihleri arasında yer almasının ardından 2026 yerleştirme sonuçlarında da önemli bir başarı gösterdi. Yapılan açıklamaya göre Türkiye genelinde ilk 5'te yer alan öğrencilerin 4'ü ve ilk 100'de yer alan öğrencilerin 27'si İstanbul Medipol Üniversitesi'ni tercih etti. Basın toplantısında üniversitenin tercih eden derece öğrencilerine sunduğu imkânlar ve performans tablosu paylaşıldı.

Tıp fakültesinde yoğun tercih:

Medipol Uluslararası Tıp Fakültesi, 2026 YKS yerleştirmelerinde dikkat çeken bir merkezi tercih noktası oldu. Türkiye derecesi yapan ilk 27 aday arasından öğrenci kabul eden fakülteye, TÜBİTAK ek puanıyla Türkiye birincisi olan üç öğrenci de kayıt yaptırma kararı aldı. Açıklamada, Türkiye genelindeki sıralamalarda en yüksek puanlı ilk iki tıp fakültesi ile ilk altı tıp fakültesinden dördünün İstanbul Medipol Üniversitesi bünyesinde yer aldığı vurgulandı.

yapay zekâ programları ilk yılda yüksek sıralardan öğrenci aldı:

Üniversitenin yapay zekâ odaklı programları da 2026 yerleştirmelerinde öne çıktı. Bu yıl ilk öğrencilerini kabul eden İşletme ve Yapay Zekâ Bölümü, Türkiye genelinde ilk 208'lik başarı sıralamasından öğrenci alarak eşit ağırlık alanında en yüksek puanlı 5. bölüm oldu. Felsefe ve Yapay Zekâ Bölümü ilk 753'ten, Tarih ve Yapay Zekâ Bölümü ise ilk 1112'den öğrenci çekti. Ayrıca Yapay Zekâ Mühendisliği Programı ilk 182'lik başarı sıralamasından tercih aldı ve alanda ikinci kez zirveye yerleşti.

derece öğrencilerine sağlanan burs ve destekler:

Dereceye giren ve Medipol'ü tercih eden öğrencilere sunulan destek paketleri öne çıktı. Üniversite, öğrencilere eğitimleri boyunca aylık 50 bin TL'ye varan burs, ücretsiz yurt ve yemek imkânı ile yurt dışında dil eğitimi desteği sağlıyor. Akademik kariyer hedefleyenler içinse 'Aziz Sancar Yurtdışı Doktora Bursları' kapsamında dünyanın ilk 50 üniversitesinde doktora eğitimi için yıllık 40 bin dolara kadar destek sunuluyor.

Rektör Prof. Dr. Bahadır Kürşat Güntürk, üniversitenin kapasitesine ilişkin olarak 40 bini aşkın öğrenci, 1500 akademisyen ve 200'ün üzerinde program verilerini paylaştı ve Medipol'ün eğitim altyapısı, laboratuvarları ile araştırma vizyonuna vurgu yaptı. Güntürk, tercih yapan öğrencilere yeni eğitim yolculuklarında başarı diledi.

adayların hazırlık ve hedefleri:

YKS sayısal puan türünde Türkiye birincisi olan kuzenler Osman Murat Akbaş ve Muhammed Fatih Akbaş, sınav sürecini birlikte, aynı sınıfta çalışarak geçirdiklerini anlattı. Osman Murat Akbaş, 'Her zaman düzenli ve disiplinli çalıştım; süreç zorlu ve yıpratıcıydı ama sonuç beni mutlu etti' derken, Muhammed Fatih Akbaş, 'Biz dört kişilik bir ekiptik ve sürekli birbirimize destek olduk' ifadelerini kullandı. Osman Murat Akbaş hedefini 'araştırmacı hekim olmak' olarak tanımladı; Muhammed Fatih Akbaş ise 'tıp ve yapay zekâ alanında ülkeyi en iyi şekilde temsil etmek' amacını paylaştı.

Türkiye beşincisi olan Ayşe Neva Can ise son yıl tamamen derslere odaklandığını, yüksek saatlerde çalıştığını ve tercihinde az kişilik, derece öğrencilerinden oluşan sınıf yapısı ile burs, yurt dışı imkânları ve kampüs olanaklarının etkili olduğunu söyledi. Can, hedef belirlemenin önemine dikkat çekti: 'Bence en önemlisi hedef. Ben ilk yüze girmek istiyordum ve hep buna göre çalıştım.'

Basın toplantısında sunulan veriler, Medipol'ün hem tıp eğitimi hem de yapay zekâ odaklı yeni programlarında üst düzey sıralamalardan öğrenci çektiğini gösteriyor. Üniversitenin sunduğu burs ve araştırma destekleri, derece öğrencilerinin tercihlerini güçlendiren temel unsurlar olarak öne çıktı.

TÜRKİYE GENELİNDE İLK 5’TE YER ALAN ÖĞRENCİLERİN 4’Ü, İLK 100’DE YER ALAN ÖĞRENCİLERİN İSE 27’Sİ ÜNİVERSİTEYİ TERCİH EDERKEN, TÜRKİYE BİRİNCİSİ OLAN ÜÇ ÖĞRENCİNİN TAMAMI MEDİPOL ULUSLARARASI TIP FAKÜLTESİ’NDE EĞİTİM GÖRME KARARI ALDI.