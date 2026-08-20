etüt merkezi gençlere ücretsiz kurs, kaynak ve moral desteği sunuyor

etüt merkezinde ziyaret:

Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikçi, Akdeniz Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde Mersin Gökdelen binasının 29’uncu katında hizmet veren ücretsiz Etüt Merkezi'ni ziyaret etti. Ziyarette, 4 Ekim 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek KPSS Ön Lisans Oturumuna hazırlanan öğrencilerle bir araya gelerek sohbet eden Beşikçi, gençlere sınavlarda başarı diledi.

Ziyaret sırasında Beşikçi, sınav heyecanını yönetmenin önemine vurgu yaptı ve etüt merkezinin sunduğu imkanların gençlerin performansına olumlu katkı sağladığını ifade etti.

beşikçi'nin mesajı:

Beşikçi, eğitime yapılan yatırımı "geleceğe yapılan en değerli yatırım" olarak niteledi ve Etüt Merkezi aracılığıyla sunulan ücretsiz kursların öğrencilere eğitimde fırsat eşitliği sunduğunu belirtti. "Etüt Merkezimizde sunduğumuz ücretsiz kurslarımız sayesinde sınavlara hazırlanma imkanı bulan öğrencilerimiz eğitimde fırsat eşitliğini yakalıyor, üniversiteye yerleşiyor, kamu personel seçme sınavına daha güçlü hazırlanıp geleceğe güvenle ilerliyor" sözleriyle merkezin hedefini özetledi.

Beşikçi, ayrıca ailelerinin maddi imkânları kısıtlı olan gençlere sağlanan desteklere dikkat çekti ve merkezi kullanan yüzlerce öğrencinin üniversitelere yerleştiğini veya KPSS başarılarıyla kamu kurumlarında görev almaya başladığını kaydetti.

etüt merkezinin sunduğu destekler:

Merkezde öğrencilere sadece ders çalışabilecekleri bir ortam sağlanmıyor; aynı zamanda kaynak kitap, soru bankası ve sınav hazırlık setleri ücretsiz olarak veriliyor. Bu destekler, adayların hem bilgi düzeyini hem de motivasyonunu artırmayı amaçlıyor.

Öğrenciler, sağlanan materyal ve kurs olanakları sayesinde üniversite sınavlarına ve KPSS'ye daha donanımlı şekilde hazırlandıklarını belirtti ve Akdeniz Belediyesi ile yetkililere teşekkür etti.

geleceğe yönelik yaklaşım:

Beşikçi, eğitimle sınırlı kalmayıp kültürel ve sosyal projelerle gençlerin yanında olmaya devam edeceklerini vurguladı. "En kıymetli yatırım, eğitime yapılan yatırımdır" sözünü tekrar eden Beşikçi, gençlerin güçlü temeller üzerine kurulmuş bir gelecek inşa etmeleri için tüm imkânların seferber edileceğini söyledi ve KPSS'ye hazırlanan gençlere başarı diledi.

AKDENİZ KAYMAKAMI VE BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ MURAT BEŞİKÇİ, ÜNİVERSİTE SINAVLARININ YANI SIRA KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI’NA (KPSS) HAZIRLANAN GENÇLERLE BİR ARAYA GELEREK BAŞARI DİLEĞİNDE BULUNDU.