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Kırmızı ışık ihlali Manavgat'ta kazaya neden oldu: 2'si Polonyalı 3 yaralı

Manavgat'ta kavşakta iki aracın kırmızı ışık ihlali sonucu çarpışması 2'si Polonyalı 3 kişinin yaralanmasına neden oldu; ehliyetlerine 2 ay el konuldu.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 10:55

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kırmızı ışık ihlali Manavgat'ta kazaya neden oldu: 2'si Polonyalı 3 yaralı

Kaza ayrıntıları:

Kaza, Alanya-Manavgat D-400 kara yolu Tekandız ışıklı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre özel bir sağlık kuruluşuna ait 07 CFU 823 plakalı aracı kullanan Emir E.T. ile Polonyalı turistleri taşıyan 07 CKK 066 plakalı tur midibüsünün sürücüsü İsmail T. kavşakta çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle 07 CFU 823 plakalı araç refüjdeki aydınlatma direğine çarpıp devrilerek sürüklendi; tur midibüsü ise karşı şeride geçerek yol kenarında durabildi. Kazada 07 CFU 823 plakalı aracın sürücüsü Emir E.T. ile araçtaki Polonya uyruklu Monika S. ve Kinga R.G. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, trafik ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı kurtarma ekipleri sevk edildi. Araçtan itfaiye ekiplerince çıkarılan yaralılara olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldıkları bildirildi.

Anbean görüntüler ve soruşturma:

Kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde her iki aracın da kavşakta kırmızı ışığı ihlal ettiği, kazanın karşı şeritte Doğançam istikametine dönmek için bekleyen araçların bulunduğu sırada gerçekleştiği görülüyor; araçların aydınlatma direğine çarpıp yön değiştirmesi daha büyük bir faciayı önledi.

Manavgat Bölge Trafik İstasyon Amirliği ekipleri, görüntüleri inceleyerek her iki sürücüye "kırmızı ışık ihlali yaparak kazaya sebebiyet vermek" gerekçesiyle 5'er bin TL idari para cezası uyguladı. Ayrıca her iki sürücünün sürücü belgelerine 2 ay süreyle el konuldu. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

MANAVGAT İLÇESİNDE KIRMIZI IŞIK İHLALİ YAPTIĞI BELİRLENEN TUR MİDİBÜSÜ İLE ÖZEL BİR SAĞLIK...

MANAVGAT İLÇESİNDE KIRMIZI IŞIK İHLALİ YAPTIĞI BELİRLENEN TUR MİDİBÜSÜ İLE ÖZEL BİR SAĞLIK KURULUŞUNA AİT ARACIN ÇARPIŞTIĞI KAZADA 2'Sİ POLONYA UYRUKLU TURİST OLMAK ÜZERE 3 KİŞİ YARALANDI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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