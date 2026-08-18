Kırsal mahallede moloz kavgası çevre yolunda kovalamaya dönüştü

Eskişehir'de moloz tartışması kovalamacayla sonuçlandı

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesine bağlı Sevinç Mahallesi'nde başlayan moloz dökme tartışması, çevre yoluna kadar uzanan bir kovalamacayla son buldu. Olayda 2 kişi yaralandı, kovalamacaya karışan 4 şüpheli gözaltına alındı.

Olayın gelişimi:

İddialara göre, moloz döktüğü öne sürülen 26 BH 510 plakalı kamyondaki sürücüler Y.B. ve R.M., mahalle sakinlerinin tepkisi üzerine küfrederek olay yerinden uzaklaştı. Bunun üzerine mahalle sakinlerinin bulunduğu 26 ABH 695 plakalı otomobilde bulunan M.S., M.V., M.Ş. ve M.Ö., kamyonu takip etmeye başladı.

Kovalamaca ve sonrası:

Kovalamaca jandarma bölgesinde başlayıp Eskişehir Çevre Yolu üzerindeki Ankara uygulama noktasına kadar sürdü. Kamyondakiler uygulama noktasında polis ekiplerine sığındı. Uygulama noktasında çıkan arbedede 2 kişi yaralandı; olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından yaralılar Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kovalamacaya karışan 4 şahıs ise işlemleri yapılmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili inceleme ve soruşturma çalışmaları devam ediyor.

ESKİŞEHİR’İN KIRSAL MAHALLESİNDE BAŞLAYAN MOLOZ DÖKME TARTIŞMASI, ÇEVRE YOLUNDAKİ POLİS UYGULAMA NOKTASINA KADAR UZANAN KOVALAMACAYLA SON BULDU.