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Kırsalda doğrudan iletişim: kaymakam köylerde talepleri dinledi

Aydıntepe Kaymakamı Deniz Yıldırım, kurum amirleriyle Yukarıkırzı, Pınargözü, Akbulut ve Alaca köylerini ziyaret ederek vatandaşların taleplerini yerinde dinledi.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 11:10

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Kırsalda doğrudan iletişim: kaymakam köylerde talepleri dinledi

Kaymakam saha ziyaretlerinde köylerin nabzını tuttu

Aydıntepe Kaymakamı Deniz Yıldırım, kurum amirleriyle birlikte Yukarıkırzı, Pınargözü, Akbulut ve Alaca köylerini ziyaret etti. Ziyaretlerde köy muhtarları ve vatandaşlarla bir araya gelen Yıldırım, yerleşimlerin güncel ihtiyaçları hakkında bilgi aldı ve devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Köylerde ihtiyaç tespiti:

Görüşmelerde köylerin mevcut durumu, yürütülen çalışmalar ve ihtiyaç duyulan hizmetler ele alındı. Yıldırım, vatandaşların ilettiği talepleri dinleyip not aldı; yapılan değerlendirmeler sırasında öncelikler tartışıldı ve kısa-orta vadeli gereksinimler ortaya kondu.

İstişare ve takip süreçleri:

Kaymakam Yıldırım, iletilen talepler hakkında ilgili kurum amirleriyle anlık istişarelerde bulundu. Toplantılarda koordinasyonun önemi vurgulandı ve taleplerin takip edilerek gerekli adımların atılacağı taahhüt edildi. Ziyaretler, köylerle doğrudan iletişimin güçlendirilmesi ve hizmete erişimin hızlandırılması hedefiyle gerçekleştirildi.

AYDINTEPE KAYMAKAMI YILDIRIM KÖYLERDE VATANDAŞLARIN TALEPLERİNİ DİNLEDİ

AYDINTEPE KAYMAKAMI YILDIRIM KÖYLERDE VATANDAŞLARIN TALEPLERİNİ DİNLEDİ

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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