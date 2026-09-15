Kırsalda dönüşüm: Sivas'a 337 milyon lira hibe ile 121 proje desteklenecek

Sivas'ta tarıma 337 milyon TL hibe desteği:

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açıklanan Kırsal Kalkınma Yatırımları ve Tasarruflu Sulama Sistemleri proje sonuçlarına göre Sivas'ta toplam 121 proje hibe almaya hak kazandı. Bu projeler için ayrılan hibe tutarı 337.087.000 TL olarak bildirildi; projelerin toplam bedeli ise 615.049.000 TL seviyesinde.

Hibe dağılımı ve proje sayıları:

Açıklamaya göre Kırsal Kalkınma Yatırımları kapsamında 86 proje, Tasarruflu Sulama Sistemleri kapsamında ise 35 proje desteklenecek. Sivas Milletvekili ve AK Parti Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Rukiye Toy, sonuçların Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ilan edildiğini belirtti ve detayları paylaştı.

Beklenen etkiler:

Rukiye Toy, "86 kırsal kalkınma ve 35 tasarruflu sulama projesi olmak üzere toplam 121 projemizin desteklenmesi; üreticimiz, çiftçimiz ve şehrimizin tarımsal geleceği açısından son derece kıymetlidir." ifadelerini kullandı. Toy, bu yatırımlarla üretim kapasitesinin artırılacağını, modern ve tasarruflu sulama sistemlerinin yaygınlaşacağını ve kırsalda üretim ile istihdamın güçleneceğini vurguladı.

Yetkililer, sağlanan 337 milyon 87 bin TL hibenin öncelikle sulama altyapısı ve verimlilik odaklı yatırımlarda kullanılacağını, bunun da maliyetlerin düşürülmesi ve uzun vadeli üretim sürdürülebilirliğinin desteklenmesi anlamına geleceğini belirtti. Sivas için onaylanan projelerin üreticilere hayırlı ve bereketli olacağı dile getirildi.

SİVAS MİLLETVEKİLİ VE AK PARTİ KADIN KOLLARI GENEL BAŞKAN YARDIMCISI RUKİYE TOY